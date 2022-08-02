В Тульской области на 2 августа выявили 127 заболевших коронавирусом за сутки Фото: Алексей ФОКИН

По данным сайта Стопкоронавирус на 2 августа, 11:00, за последние сутки в Тульской области выявили 127 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе ковидом заразились 160 039 пациентов. Также за эти сутки в регионе госпитализировали 13 человек.

130 человек выздоровели от коронавируса за этот же период, а всего переболевших ковидом в регионе зарегистрирован 153 681 человек.

Летальный исход от осложнений, вызванных ковидом, подтвердили у 1 пациента, а всего за время пандемии по этим причинам умерли 5 253 человека.