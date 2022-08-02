В Тульской области ввели масочный режим в больницах и запрет на посещения больных в стационаре Фото: Алексей ФОКИН

В правительстве региона накануне обсудили эпидемическую обстановку и подъём заболеваемости коронавирусом в целом по стране. Так, на прошлой неделе в Тульской области зарегистрировано 754 случая заболевания COVID-19, что на 95% выше, чем неделей ранее. Сильнее всего заболеваемость выросла среди детей 1-6 лет и взрослых старше 65 лет. Чаще всего болезнь протекает в легкой форме и бессимптомно. На прошлой неделе только 9% заболевших оказались в среднем и тяжелом состоянии. Стало больше и случаев ОРВИ - на прошлой неделе эпидемический порог среди взрослых был превышен на 25%.

Всего коронавирусом сейчас болеют 1058 человек, в том числе 99 детей. Большинство из них переносят заболевание в легкое форме. В случае необходимости больных госпитализируют в 2 учреждения, где развернуто 115 коек, из которых сейчас заняты примерно 70%. Госпитали полностью укомплектованы кадрами, а контактные центры доступны на 98–100%. Имеется запас лекарств и средств индивидуальной защиты.

В связи с увеличением числа заражений, в учреждениях здравоохранения вводится масочный режим и запрет на посещения родственниками находящихся в стационаре.

Постоянно ведется мониторинг новых штаммов COVID-19, который показывает: в июне во всех пробах подтверждался «Омикрон» подвариант «Стелс». В июле в 60% случаев выявлялись южноафриканские штаммы «Омикрона».