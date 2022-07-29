11-летний мальчик утонул в Тульской области, его 12-летнюю сестру удалось спасти Фото: материалы пресс-служб

28 июля стало известно, что в водохранилище в Советске Щекинского района Тульской области утонул 11-летний ребенок. Следователи СУ СКР по Тульской области организовали по данному факту процессуальную проверку.

По предварительным данным, днем 28 июля 11-летний мальчик со своей 12-летней сестрой купались в реке Упа в районе водохранилища Советска, где купание запрещено. Из-за сильного течения дети начали тонуть, и к ним на помощь пришли местные жители, которые смогли вытащить из воды девочку. Позднее ее госпитализировали для оказания помощи. А вот брата девочки спасти не удалось, его тело вытащили из реки спасатели.

Следователи СК проводят осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев случившегося, устанавливая все обстоятельств произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.