Суточная заболеваемость коронавирусом в Тульской области на 28 июля перевалила за сотню Фото: Алексей ФОКИН

По данным сайта Стопкоронавирус на 28 июля, 11:15, за минувшие сутки в Тульской области выявили 104 новых случая коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе этим вирусом заразились 159 414 пациент. С осложнениями от этой инфекции были госпитализированы 9 человек.

53 пациента выздоровели от ковида за этот же период, а всего переболевших в регионе зарегистрировано 153 213 человек.

Летальный исход от осложнений, вызванных ковидом, за сутки был подтвержден у 1 пациента, а всего за время пандемии по этим причинам умерли 5 248 человек.