63 новых случая на 25 июля: суточная заболеваемость коронавирусом в Тульской области продолжает расти Фото: Алексей ФОКИН

По данным сайта Стопкоронавирус на 25 июля, 12:00, за прошедшие сутки в Тульской области выявили 63 новых случая коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе этим вирусом заразились 159 158 пациентов. Также за эти сутки в регионе госпитализировали 0 человек.

же период, а всего переболевших в регионе зарегистрировано 153 065 человек.

Летальный исход от осложнений, вызванных ковидом, за сутки был подтвержден у 1 пациента, а всего за время пандемии по этим причинам умерли 5 245 человек.