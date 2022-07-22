На улице Тулы обнаружен большой леопардовый слизняк Limax maximus

В редакцию "КП" обратился один из наших читателей, Максим Петров, который прислал фото и видео крайне необычного животного, которое он обнаружил в тульском Заречье, в районе улицы Токарева. На дороге он увидел огромного, длиной не меньше 10 сантиметров, слизняка пестрой, бежево-черной окраски.

Как выяснилось, обнаруженный слизень принадлежит к виду Limax maximus, или большой придорожный слизень, также называемый за свою окраску леопардовым. Это самые большие из всех видов крупных слизней. Данный вид является "уроженцем" Европы, но был ненамеренно завезен и в другие регионы мира, то есть для Тулы и Тульской области он не характерен.

Слизень не ядовит и для человека безвреден, но если их достаточно много, могут угрожать урожаю картофеля, цветной и белокочанной капусты, салата, корнеплодов, а также земляники, помидоров и огурцов.