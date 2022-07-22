Под Тулой из-за дикой лисы произошло ДТП: пострадали три человека, включая ребенка Фото: материалы пресс-служб

21 июля в 21:20 на 187-м километре автодороги М-2 «Крым» в Ленинском районе Тулы произошло серьезное ДТП.

По предварительной информации, 24-летний молодой человек на автомобиле Ford Focus сбил лису, которая перебегала дорогу. Пытаясь избежать наезда на животное, водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Mitsubishi Pajero Sport под управлением 38-летнего мужчины.

В результате ДТП оба водителя были госпитализированы с различными травмами, также пострадал 8-летний мальчик, пассажир Mitsubishi Pajero, который ехал в детском кресле и после оказания медицинской помощи был отпущен.