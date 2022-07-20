Тульская гордума подвела итоги весенней сессии

Ольга Слюсарева вручила удостоверения уполномоченным МКД по программе ФСГС Фото: материалы пресс-служб

Всего за минувшие полгода прошло 7 заседаний, принято более 140 решений. Депутаты рассмотрели большой блок социальных и экономических вопросов. В условиях экономических санкций, объявленных Западом, главной задачей депутатского корпуса является обеспечение экономической стабильности и выполнение социальных обязательств. Приоритетом, как и прежде, остается оперативное внесение изменений в бюджет. Традиционно главный финансовый документ сохраняет социальную ориентированность.

– Бюджет на 2022-2024 годы был обсужден с общественностью и принят депутатами в декабре прошлого года. Приоритетные статьи расходов направлены на выполнение майских указов, финансирование социальной сферы, реализацию национальных проектов. На отрасли социальной сферы приходится около 60%. Большая часть средств направлена на поддержку системы образования. Строятся школы, детсады, спортивные объекты. Укрепляется материально-техническая база образовательных учреждений. Модернизируется коммунальная и дорожно-транспортная инфраструктура. Кроме того, ведется газификация населенных пунктов. Не прерывается благоустройство дворовых территорий, – подчеркнула Глава города Тулы Ольга Слюсарева.

Особый акцент – на поддержке значимых инициатив туляков, ключевых проектах по благоустройству и ремонту. Взятые в прошлом году темпы по реализации программ «Формирование современной городской среды», «Народный бюджет» и «Наш город», несмотря на все сложные обстоятельства, сохранились. Так, например, большая подготовительная работа была проведена в период весенней сессии по муниципальному проекту «Наш город»: проводился сбор заявок, готовилась сметная документация, проходили конкурсные процедуры. Около 200 объектов включены в адресный перечень на общую сумму более 97 млн рублей. На заседаниях Думы депутаты определили план мероприятий, утвердили финансирование по главным распределителям бюджетных средств.

– Учитывая изменения на рынке стоимости строительных материалов и услуг по выполнению работ, сметы, подготовленные в прошлом году, потребовали актуализации. Поэтому депутаты на одном из заседаний единогласно поддержали изменение объема финансирования проекта в сторону увеличения. Это необходимо для того, чтобы все планы на 2022 год были реализованы в стопроцентном объеме, – отметила заместитель председателя Тульской городской Думы Анастасия Дементьева.

Зампред гордумы Анастасия Дементьева принимает участие в приемке работ во дворе в Советском округе Фото: материалы пресс-служб

На сегодняшний день в Туле полным ходом идут работы. По ряду адресов ремонт уже произведен, прошли приемки. На всех этапах реализации проекта городские депутаты совместно с депутатами областной Думы и представителями администрации города вместе с жителями проводят мониторинг работ и участвуют в приемке объектов.

По единогласному мнению депутатов, экономика Тулы быстро адаптировалась к новым реалиям, ситуация на сегодняшний момент стабильная, все отрасли работают. Благодаря оперативным шагам по поддержке бизнеса, удалось снизить финансовую нагрузку на малые и средние предприятия. Сегодня в Туле действуют различные меры поддержки в дополнение к федеральным и областным пакетам мер. С одной стороны, это позволяет развивать предпринимательство, с другой – обеспечивает увеличение поступлений в местный бюджет. К слову, согласно отчетам финансистов, за первый квартал текущего года рост налоговых и неналоговых доходов составил 17,2% по сравнению с аналогичным периодом 21-го.

– На заседаниях Думы мы периодически дополняли План приватизации, решениями депутатов установлены льготные ставки при аренде муниципальной недвижимости, в том числе, для IT-компаний предусмотрено снижение платы на 50 %. Администрацией Тулы активно поддерживается ярмарочная деятельность, упрощена процедура заключения договоров на организацию летних кафе, – пояснил заместитель председателя Тульской городской Думы Алексей Ионов.

Зампред гордумы Алексей Ионов и депутат Ольга Зайцева осмотрели отремонтированную дорогу в Заречье Фото: материалы пресс-служб

Еще одно важное направление в нормотворчестве – приведение местной правовой базы в соответствие федеральному законодательству. Так, за минувшую сессию народные избранники дважды корректировали Устав. Обновленная редакция документа закрепляет полномочия органов местного самоуправления.

– Теперь решения о создании или упразднении городских лесничеств, установлении их границ принимаются на местном уровне. Также городские власти ответственны за разработку и утверждение лесохозяйственных регламентов, реализацию мероприятий по лесоустройству. Еще одно изменение в Уставе отражает процесс муниципального контроля. Согласно законодательным нормам, указаны все виды муниципального контроля, а осуществляются контрольные действия только по тем сферам, которые функционируют в муниципалитете. Важная поправка – запрет на совмещение должностей. Так, в Уставе прописано, что выборное должностное лицо местного самоуправления не вправе занимать государственные должности федерального и регионального уровней. В том числе они не могут быть сенаторами, депутатами Госдумы и региональных законодательных органов власти. Нельзя им также одновременно исполнять полномочия депутата представительного органа муниципального образования, за исключением случаев, установленных федеральными законами, – прокомментировал внесенные поправки заместитель председателя Тульской городской Думы Евгений Смолянинов.

Зампред гордумы Евгений Смолянинов принял участие в приемке дорог по проекту "Народный бюджет" Фото: материалы пресс-служб

Традиционно на заседаниях Думы были рассмотрены ходатайства об установке мемориальных досок. Депутатский корпус единогласно поддержал инициативы об увековечении памяти военнослужащих, погибших в ходе спецоперации на Украине. Доски будут установлены на фасадах школ, где учились военнослужащие.

Несмотря на насыщенную нормотворческую деятельность, депутаты не снижали темпов работы в своих округах. Проводились встречи с жителями, приемы граждан, спортивно-массовые мероприятиях во дворах. Эти направления будут продолжены во время летнего перерыва в заседаниях Думы. Народные избранники вместе с активными жителями продолжат участие в мониторинге и приемках объектов по программам благоустройства, будут проходить встречи с избирателями и приемы граждан.