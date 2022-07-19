Официальный дилер Volkswagen КорсГрупп Тула: «Автосалон работает – мы не уходим из России»

Volkswagen из Тулы никуда не уходит.

Первое и самое главное: Volkswagen из Тулы никуда не уходит. Об этом заявил официальный дилер в Туле - компания КорсГрупп. Да, работа заводов Volkswagen приостановлена. Так обстоят дела и у многих других автопроизводителей в России, данная информация соответствует действительности. Это связано, в первую очередь, с трудностями поставок комплектующих из-за границы. Однако автосалон продолжает работать.

Volkswagen в Туле продолжает работать, в наличие порядка 70 автомобилей.

В тульском дилерском центре компании сообщили, что в наличие имеется порядка 70 автомобилей – это полный модельный ряд Volkswagen.

- Есть в том числе и импортные модели - Touareg и Teramont, - пояснил руководитель отдела продаж Кирилл Маслов. - Помимо этого, имеется большой запас автомобилей на заводских складах. Цены изменились, но продажи ведутся по прайсу — по тем ценам, которые указаны на официальном сайте производителя, то есть без дилерских накруток. Сервисный центр также продолжает работать в штатном режиме. С поставкой запчастей ситуация проще, чем с комплектующими для производства, поэтому нет причин для беспокойства.

Руководитель отдела продаж Кирилл Маслов

Директор ДЦ Volkswagen КорсГрупп Тула Роман Рыжевич:

– Известная всему миру немецкая педантичность, сочетающаяся с надежностью и вниманием к деталям, — за это и ценятся автомобили марки Volkswagen. Polo и Tiguan — это две легендарные модели, опционально превосходящие коллег своего класса. Именно поэтому они пользуются неизменной популярностью у покупателей. На складе в Туле они составляют половину ассортимента. Приятно, что постепенно ключевая ставка ЦБ РФ снижается, а значит, и условия кредитования становятся более выгодными.

Директор ДЦ Volkswagen КорсГрупп Тула Роман Рыжевич

Полный модельный ряд имеется и на тест-драйве. Приходите в автосалон и откройте для себя безграничный мир возможностей с Volkswagen.