Выпускница Мединститута ТулГУ Варвара Тимофеева: «Медицина – это служение людям»

Решить эту задачу призван механизм целевого обучения: повышается мотивированность абитуриентов и студентов при выборе будущего места работы, усиливается ответственность работодателя в процессе отбора кадров. И как основной результат - снижается дефицит кадров в отрасли.

8 июля в Тульском государственном университете состоялась торжественная церемония вручения дипломов выпускникам медицинского института. Выпускники дали клятву врача Российской Федерации.

Благодарности за успехи в учебе и вклад в развитие здравоохранения области и дипломы с отличием вручил заместитель министра здравоохранения региона Михаил Малишевский:

- Перед нами 225 выпускников 2022 года, 54 выпускника - это наши целевики, 13 из них уже завтра пополнят ряды передовой армии врачей, которые стоят на страже нашего здоровья, - отметил Михаил Владимирович. - Правительство Тульской области, губернатор Алексей Дюмин уделяют большое внимание поддержке медицинских кадров. Мы обновляем медицинские учреждения, возводим новые объекты (перинатальный центр и онкоцентр), строим ФАПы и амбулатории, приобретаем современное оборудование.

Заместитель министра здравоохранения региона Михаил Малишевский

В регионе действует целый комплекс мер социальной поддержки медработников: программа «Земский доктор», социальные выплаты медикам, впервые прибывшим на работу в поликлиники или скорую медицинскую помощь, выплаты врачам востребованных специальностей. Молодым специалистам, впервые приступившим к работе по полученной специальности и отработавшим по ней три года, выплачивается пособие в размере пяти окладов, программы льготного ипотечного кредитования.

После окончания праздничной церемонии мы побеседовали с обладательницей красного диплома Варварой Тимофеевой.

- Когда у вас появилось желание посвятить себя медицине?

- До меня в нашей семье медиков не было. Я захотела стать врачом в четвертом классе: тогда я тяжело заболела пневмонией, меня вылечил очень опытный врач-педиатр – на дому, без госпитализации в больницу. Она показала пример настоящего врача-профессионала: опытная, квалифицированная, при этом чуткая и заботливая. Глядя на нее, мне захотелось стать врачом-педиатром, помогать детям. Я усердно готовилась: биология, химия – все это мне было очень интересно, репетитор мне был не нужен, но в 11 классе я прошла подготовительные курсы при ТулГУ.

- Как возникла возможность с целевым направлением?

- Когда я училась в средней школе, случайно узнала, что можно выбрать целевое направление, а потом прийти работать в больницу, а за мной уже будет закреплено место. Это придало уверенности, появился дополнительный стимул. В итоге я взяла целевое направление в Щекинской районной больнице, поскольку Щекино - это малая родина моих родителей.

- Как проходил процесс поступления?

- Я подавала документ только в один вуз – не хотела уезжать из Тулы. Хотя по баллам могла бы поступить и в Москву, и в Питер, и в Рязань. У нас очень хорошие преподаватели, которые хотят и могут давать студентам необходимые знания, поделиться своим опытом. Я поступила на специальность «Лечебное дело», потому что хотела получить общий профиль в полном объеме. И вот закончила с красным дипломом, а теперь собираюсь поступать в ординатуру по направлению «Педиатрия».

В дальнейшем связываю себя с практической работой: я больше практик – уже давно поняла. Планирую после ординатуры работать в поликлинике педиатром на приеме. Время покажет. Возможно, в будущем я заинтересуюсь и научной работой, поступлю в аспирантуру по специальности «Педиатрия».

_____________________________________

Информация о порядке и условиях получения целевого направления и заключении договора о целевом обучении, потребность медицинских организаций Тульской области в медицинских кадрах, условия предоставления мер социальной поддержки размещены на портале министерства здравоохранения Тульской области.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 24-51-04 доб.22-25

На все вопросы специалисты приёмной комиссии ТулГУ готовы ответить по телефону 8-800-4444-071, 8(4872)332-332, а также ВКонтакте.