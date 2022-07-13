«ЕВРАЗ Ванадий Тула»: завод в смартфоне

С мобильным приложением от ЕВРАЗ работать удобно. Фото: Игорь КОПЫТОВ

Начну с себя. Сегодня современная журналистика претерпела интерактивные изменения. Теперь корреспонденту достаточно одного качественного смартфона, с помощью которого он может записать интервью, сделать фото и видеорепортаж, тут же на месте написать заметку и отправить оперативно материал в редакцию или сразу кинуть новость в интернет. Все максимально удобно. Каково же было мое удивление, когда нечто подобное я увидел на «ЕВРАЗ Ванадий Тула».

А вы знаете, что город оружейников — незаслуженно забытая колыбель российской металлургии с петровских времен? А уже в XX веке на Тульской земле родилась гидрометаллургическая технология по производству феррованадия. Так что «ЕВРАЗ Ванадий Тула» от классического сталеплавильного завода отличается очень сильно. И второго такого предприятия в России не найти.

Да и в целом, предприятие может удивить уже с первого шага по территории — вокруг чистота, аккуратные зеленые газончики.

И все же необычность «ЕВРАЗ Ванадий Тула» заключается не только в уникальной технологии производства. Работающие здесь люди — от простых электриков и плавильщиков до технологов и лаборантов - занимают проактивную позицию в жизни предприятия, помогают совершенствовать производство и промышленную безопасность. Причем, делают это по современному - используя цифровые инструменты. В частности, смартфон.

Как? А вот сейчас и расскажем...

Охотники за рисками

Да, оказывается есть и такая инициатива. А еще желание и стремление делать все окружающее тебя на рабочем месте безопаснее и комфортнее. Плюс ко всему, возможность получать неплохие бонусы…

- Все это - следствие нашей политики «охоты за рисками», - поясняет риск-менеджер «ЕВРАЗ Ванадий Тула» Эллада Гаврашенко. - Наша компания разработала даже мобильное приложение, которое легко установить на смартфон и получить баллы за «охоту», их потом можно потратить на покупки в интернет-магазинах. Что подразумевается под рисками? Все то, что так или иначе может привести к неприятным последствиям. Все сообщения, поступающие через мобильное приложение, анализируются и проблемы исправляются.

То есть безопасность работника на предприятии – превыше всего. И это дает свои плоды — все неприятные моменты на производстве сведены к минимуму. Так что, благодаря необычному подходу, «занудная» в общем-то тема техники безопасности превращается в интересную и эффективную «охоту на риски».

Фабрика идей

А это уже относится больше к организации рабочих процессов. На «ЕВРАЗ Ванадий Тула» на протяжении трех лет работает команда БСЕ. Это расшифровывается как бизнес-система ЕВРАЗа, в основе которой лучшие практики «бережливого производства», зарекомендовавшая себя в крупных мировых компаниях. А реализуется все опять же через специальное приложение, установленное на смартфоне работников.

Подавать свои идеи и инициативы на предприятии не только просто, но и выгодно. Здесь все сделано для того, чтобы человеку на рабочем месте было комфортно. Чтобы каждый работник сам мог влиять на улучшение условий труда, производственные процессы, делать их более эффективными - тогда и на работу ходить будет интересно. А в качестве стимула — небольшая премия. Каждая идея — ровно 350 рублей. Плюс столько же, если ты сам ее реализовал.

Как итог — за год работники «ЕВРАЗ Ванадий Тула» подают под тысячу заявок. И все они на пользу. Пример из последних: поступил в цех новый экскаватор с навесным оборудованием для дробления феррованадия. Сотрудники придумали защитную сетку, чтобы добиться максимальной безопасности при его работе.

«Трансформеры в действии»: с недавних пор на «ЕВРАЗ Ванадий Тула» появились специальные «экзоскелеты», позволяющие снять нагрузку с позвоночника при переноске тяжестей или монотонной работе на конвейере. Фото: Игорь КОПЫТОВ

- Специальная программа «Фабрика идей» позволяет подавать предложения и реализовать их без лишних проволочек, - рассказывает слесарь-ремонтник 5 разряда Андрей Александров. - Я тут уже пять лет работаю, за прошлый год подал 38 рацпредложений и уже 10 - в этом году. Практически все реализованы. Некоторые еще в процессе. Конкретный пример? Звуковая сигнализация на кран-балке, что позволяет отследить его приближение и предотвратить внештатные ситуации.

Плюс раз в квартал выбираются идеи механизации производственного процесса. Тут «ставки» уже выше - по 25 тысяч, 15 и 10 тысяч рублей. В последний раз решали проблему дебюрократизации. Как итог: теперь каждый может задать интересующий вопрос руководству напрямую через специальную программу опять же в смартфоне, без проволочек, и получить исчерпывающий ответ в общем рабочем чате.

Технология под контролем

Производство на «ЕВРАЗ Ванадий Тула» практически все автоматизировано. Примером тому - электрометаллургический цех, где и получают сам феррованадий - легирующую добавку, делающую сталь более прочной, упругой и износостойкой.

И за каждым шагом дистанционно следят специалисты. Все производство оснащено многочисленными датчиками и камерами! Контролируются все этапы. Все показатели отображается на мониторах компьютеров в понятой динамичной инфографике. А милые дамы из лаборатории качества – есть женщины на металлургическом производстве! – проверяют продукцию по химическим показателям на каждом этапе: от поступления сырья до конечного результата. А как же - качество превыше всего!

Так выгдядит ванадий, названный в честь богини красоты Ванадис, больше известной как Фрейя. Фото: Игорь КОПЫТОВ

Кстати, производство на «ЕВРАЗ Ванадий Тула» не только высокотехнологичное, но и фактически безотходное - все побочные продукты не утилизируются, а используются другими предприятиями, например, в строительной отрасли.

Вся жизнь в смартфоне

А еще специально разработанное мобильное приложение ЕВРАЗ помогает без посещения лично бухгалтерии заказать, например, справку о зарплате, форму 2 НДФЛ, узнать последние новости предприятия и даже получить напоминание о грядущем отпуске. Поэтому расхожая ныне фраза «Вся жизнь в смартфоне» для работников «ЕВРАЗ Ванадий Тула» носит исключительно положительный оттенок. Здесь все, что нужно для дела и отдыха. Современному производству — современные технологии и в цеху, и в быту.