Тульские спасатели, работавшие в Мариуполе, вернулись домой Фото: материалы пресс-служб

7 июля группировка тульских спасателей, которая с апреля 2022 года оказывала помощь помощи жителям Донецкой народной республики, вернулась в родной регион. В поселке Кураково в Туле их встретили родные и близкие, коллеги по службе, руководство и личный состав регионального спасательного ведомства, волонтеры и журналисты. От лица Губернатора Тульской области Алексея Дюмина спасателей поздравил глава администрации Тулы.

В течение почти трех месяцев 100 спасателей из аэромобильной группировки Тульского спасательного центра доставляли питьевую воду населению, живущему в зоне проведения специальной военной операции, оказывали людям медицинскую помощь, расчищали территории от завалов и взрывоопасных предметов.

С начала миротворческой операции силы МЧС России принимают самое активное участие в жизнеобеспечении населения пострадавших территорий, доставляют гуманитарные грузы, занимаются разминированием местности, проводят радиохимическую и бактериологическую разведку, восстанавливают инфраструктуру.

С 28 апреля тульские спасатели вывезли более 88 тысяч кубометров мусора и обломков железобетонных конструкций, расчистили от завалов без малого 25 тысяч квадратных метров территории, обезвредили 6110 взрывоопасных предметов. В адрес сотрудников Тульского спасательного центра поступает множество благодарностей от жителей Донбасса, в которых они благодарят за неоценимую помощь.