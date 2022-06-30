В Тульской области компании, развивающие сферы связи и ИТ получат налоговые льготы Фото: материалы пресс-служб

На 39-м заседании областной Думы, которое состоялось 30 июня, внесли изменения в законы «О налоге на имущество организаций» и «О государственной собственности Тульской области», которые устанавливают льготы для развития сферы связи и информационных технологий.

– Проект закона Тульской области «О внесении изменений в статью 5 Закона Тульской области «О налоге на имущество организаций» разработан в целях развития сферы связи и информационных технологий на территории Тульской области и реализации поручений заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко по итогам совещания с федеральными и региональными руководителями цифровой трансформации, которое прошло 20 мая 2022 года, – пояснил министр экономического развития Тульской области Павел Татаренко.

Так, две категории налогоплательщиков были освобождены от уплаты налога на имущество организаций:

- организации, вкладывающие не менее 100 млн рублей в объекты, которые входят в состав центра обработки данных, а также в отношении имущества, являющегося объектом, входящим в состав центра обработки данных, вновь создаваемого и вводимого в эксплуатацию в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года включительно,

- организации, делающие капитальные вложения в объекты связи, в отношении имущества, являющегося объектом связи, вновь создаваемого и вводимого в эксплуатацию в тот же период.

Воспользоваться льготой можно будет, начиная с того налогового периода, в котором имущество приняли на учет в качестве основных средств. Эта льгота будет действовать непрерывно в течение пяти налоговых периодов.

– В целях обеспечения ускоренного развития отрасли информационных технологий на территории области и обеспечения имущественной поддержки организаций в данной сфере предлагается предусмотреть возможность предоставления организациям отрасли информационных технологий в аренду на льготных условиях государственного имущества Тульской области для размещения объектов связи и центров обработки данных, – пояснил необходимость принятия закона «О внесении изменения в статью 21 Закона Тульской области «О государственной собственности Тульской области» заместитель председателя Правительства – министр имущественных и земельных отношений Тульской области Михаил Пантелеев.

Председатель комитета по экономической политике и финансам Галина Алешина пояснила, что речь идет о возможности снижения размера арендной платы до 50%.

– Рассчитываем, что установленные сегодня законодательно меры поддержки будут способствовать привлечению инвестиций в создание новых центров обработки данных и развитию отрасли связи на территории Тульской области. Будут создаваться новые рабочие места, развиваться информационные технологии, – сказала Галина Алешина.