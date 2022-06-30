В Тульской области ввели обязательную аттестацию для частных гидов и экскурсоводов Фото: материалы пресс-служб

30 июня Тульская областная Дума приняла закон «О внесении изменений в статью 41 Закона Тульской области «О туристской деятельности на территории Тульской области», приводя закон области приводится в соответствие с федеральным законодательством.

С 1 июля 2022 года экскурсоводы (гиды), гиды-переводчики и инструкторы-проводники смогут оказывать свои услуги только при прохождении аттестации, подтвержденном специальной комиссией. Предусмотрен переходный период продолжительностью один год, в течение которого можно трудиться на прежде существовавших условиях.

Законом области региональное Правительство получило полномочия утвердить форму нагрудной идентификационной карточки для таких специалистов и вести региональный государственный надзор за их деятельностью.

– Музеи очень внимательно относятся к деятельности экскурсоводов, потому что они, своего рода, лицо музея. В частности, в «Ясной Поляне» претендент на должность экскурсовода получает методичку, список литературы, работает над своей экскурсией, а когда он готов, собирается комиссия, состоящая из научных сотрудников, фондовиков, методистов. Не каждый с первого раза экскурсию «сдает», но только когда это происходит, человек получает допуск к работе экскурсоводом, – рассказала депутат облдумы, директор музея-усадьбы «Ясная Поляна» Екатерина Толстая, поинтересовавшись, касается ли нововведение штатных музейных гидов и по какому принципу будет формироваться аттестационная комиссия.

– Этот законопроект затрагивает работу частных гидов и экскурсоводов. Сотрудники музеев должны будут проходить аттестацию, если их экскурсия выходит за пределы музея и не относится к основному виду их деятельности, – пояснила председатель комитета Тульской области по развитию туризма Лариса Соломатина.

Она также рассказала, что аттестация будет проходить в несколько этапов. Сначала гид подает документы через портал госуслуг, подтверждая опыт работы и профильное образование, а затем проходит тест. Если стаж работы экскурсовода больше трех лет, он может перейти к практическому заданию – ответам по билетам перед аттестационной комиссией. Две трети состава комиссии, согласно законодательству, должны представлять члены профессионального сообщества: сотрудники музеев, турагентств и туроператоров, профильных вузов, научных, некоммерческих организаций в сфере культуры, истории, краеведения и так далее. Руководить ее деятельностью будет региональный комитет по развитию туризма.

Положение о работе комиссии предстоит утвердить Правительству области.

Гиды из других регионов смогут проводить экскурсии в Туле, если пройдут специальную аттестацию, получив межрегиональный статус. В состав комиссии в данном случае пригласят специалистов из того региона, где трудится претендент.

Зампред областной Думы Александр Рем задал вопрос о мерах административной ответственности за нарушение правил работы гидов. По словам Ларисы Соломатиной, они сейчас прорабатываются, соответствующие изменения будут внесены в федеральное законодательство.

– Мы видим, что туристическая отрасль получает активное развитие в Тульской области, поэтому очень важно обеспечить высокое качество услуг, которые предоставляются тулякам и гостям нашего региона, – сказал председатель областной Думы Николай Воробьев.