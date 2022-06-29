Данные на 29 июня: за сутки в Тульской области выявили 45 заболевших с коронавирусом Фото: Алексей ФОКИН

По данным сайта Стопкоронавирус на 29 июня, 11:45, за сутки в Тульской области выявили 45 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе этим вирусом заразились 158 017 пациентов. Также за эти сутки в регионе госпитализировали 7 человек.

30 пациентов выздоровели от ковида за этот же период, а всего переболевших в регионе зарегистрировано 152 127 человек.

Летальный исход от осложнений, вызванных ковидом, за сутки был подтвержден у 1 пациента, а всего за время пандемии по этим причинам умерли 5 226 человек.