Данные на 28 июня: за сутки в Тульской области коронавирусом заболели 44 человека Фото: Алексей ФОКИН

По данным сайта Стопкоронавирус на 28 июня, 12:00, за сутки в Тульской области выявили 44 новых случая коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе этим вирусом заразились 157 972 пациента. Также за эти сутки в регионе госпитализировали 10 человек.

40 пациентов выздоровели от ковида за этот же период, а всего переболевших в регионе зарегистрировано 152 097 человек.

Летальный исход от осложнений, вызванных ковидом, за сутки был подтвержден у 1 пациента, а всего за время пандемии по этим причинам умерли 5 225 человек.