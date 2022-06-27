На 27 июня в Тульской области за сутки выявили 43 новых случая коронавируса Фото: Алексей ФОКИН

По данным сайта Стопкоронавирус на 27 июня, 12:00, за минувшие сутки в Тульской области выявили 43 новых случая коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе этим вирусом заразились 157 928 пациентов. Также за эти сутки в регионе госпитализировали 9 человек.

70 пациентов выздоровели от ковида за этот же период, а всего переболевших в регионе зарегистрировано 152 057 человек.

Летальных исходов от осложнений, вызванных ковидом, за сутки не зафиксировано, а всего за время пандемии по этим причинам умерли 5 224 человека.