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Здоровье27 июня 2022 9:22

На 27 июня в Тульской области за сутки выявили 43 новых случая коронавируса

Госпитализировали за этот же период с осложнениями 9 человек, смертей от ковида не выявлено
Источник:kp.ru
На 27 июня в Тульской области за сутки выявили 43 новых случая коронавируса

На 27 июня в Тульской области за сутки выявили 43 новых случая коронавируса

Фото: Алексей ФОКИН

По данным сайта Стопкоронавирус на 27 июня, 12:00, за минувшие сутки в Тульской области выявили 43 новых случая коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе этим вирусом заразились 157 928 пациентов. Также за эти сутки в регионе госпитализировали 9 человек.

70 пациентов выздоровели от ковида за этот же период, а всего переболевших в регионе зарегистрировано 152 057 человек.

Летальных исходов от осложнений, вызванных ковидом, за сутки не зафиксировано, а всего за время пандемии по этим причинам умерли 5 224 человека.

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