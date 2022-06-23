Николай Воробьев: «Поддержка семей с детьми сегодня особенно важна» Фото: материалы пресс-служб

В бюджет Тульской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов внесли корректировки, которые коснутся ряда направлений бюджетного финансирования, в первую очередь, социальные отрасли. Как пояснил председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев, экстренный формат заседания был связан с тем, что уже с 1 июля 2022 года должны начаться ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 8 до 17 лет.

– Чтобы те семьи, которым положена эти выплаты, смогли вовремя и в полном объеме их получить, принято решение дополнительно направить в бюджет Пенсионного фонда 525,3 миллиона рублей, – сказал Николай Юрьевич. – Эта мера поддержки очень важна и своевременна, тем более сегодня, когда на фоне проведения специальной военной операции происходит санкционное давление на нашу страну. Но вы видите, что цели санкций не достигнуты. И страна, и наша область продолжают развиваться, решать экономические и социальные вопросы, в том числе – вводятся новые выплаты для различных категорий граждан.

Также он отметил, что это не единственная утвержденная сегодня социально значимая поправка в бюджет. Почти на 2,7 миллиарда рублей больше поступит в региональную казну из федерального бюджета. Эти средства пойдут, в том числе, на софинансирование строительства онкоцентра в Туле, на создание дополнительных мест в детсадах для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет и другие цели.

Увеличивается финансовое наполнение ряда государственных программ Тульской области, в том числе программы развития здравоохранения, образования, культуры и туризма, физкультуры и спорта, программы содействия занятости населения.