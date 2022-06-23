За сутки в Тульской области на 23 июня выявили 43 новых случая коронавируса Фото: Алексей ФОКИН

По данным сайта Стопкоронавирус на 23 июня, 11:00, за последние сутки в Тульской области выявили 43 новых случая коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе этим вирусом заразились 157 758 пациентов. Также за эти сутки в регионе госпитализировали 3 человека.

55 человек выздоровели от ковида за этот же период, а всего переболевших в регионе зарегистрировано 151 808 человек.

Летальных исходов от осложнений, вызванных ковидом, за сутки не выявлено, а всего за время пандемии по этим причинам умерли 5 221 человека.