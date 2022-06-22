Кристина Романовская: Именно женщины могут привнести в АПК волну модернизации

Собственник и генеральный директор ПХ “Лазаревское” Кристина Романовская. Фото: материалы пресс-служб

Ключевые лица альянса и выдающиеся представители бизнеса из стран "пятерки" обсудили вопросы поддержки женского предпринимательства, инноваций и стартапов, расширения доступа к образованию и профессиональному развитию, к цифровым технологиям, упрощения доступа предпринимателей к финансированию и содействия лидерству женщин в бизнесе.

- В новых экономических условиях особенную актуальность приобретают внутриотраслевые союзы, возможность знакомиться друг с другом, обмениваться опытом, — заявила собственник и генеральный директор ПХ “Лазаревское” Кристина Романовская на сессии Женского делового альянса БРИКС. — АПК — одна из самых консервативных отраслей экономики, которая все еще живет в отрыве от технологического прогресса и нуждается в полноценном ребрендинге. Партнерства для нас — это способ обеспечить развитие бизнеса. А в масштабах страны и мира — продовольственную безопасность и разнообразие товаров на рынке.

Ранее, 31 мая, в Пекине в рамках Форума женского лидерства были объявлены победительницы Женского инновационного конкурса БРИКС, инициированного китайским лидером Си Цзиньпином в 2020 году. Среди 15 выдающихся предпринимательниц из стран "пятерки", получивших премию, одним из российских лауреатов Mulan Award стала гендиректор ПХ “Лазаревское” Кристина Романовская.

В президиуме сессии Женского делового альянса БРИКС в рамках ПМЭФ Кристина Романовская высказала мнение о партнерстве, как внутриотраслевом, так и международном — эффективном инструменте устойчивого развития сельского хозяйства. “Именно женщины в силу своей открытости всему новому могут привнести в такую консервативную отрасль, как сельское хозяйство, свежую волну модернизации, - убеждена она. - Мы все остро нуждаемся в инновациях в сфере животноводства, растениеводства, переработки, ветеринарии и машиностроения. И подобные возможности обмениваться опытом на международном уровне однозначно могут помочь выйти на принципиально новый уровень развития всей отрасли”.

- В апреле 2022 года спрос на покупку земли для готового бизнеса в АПК вырос на 266%, - сообщила Кристина Романовская на сессии Женского делового альянса БРИКС. - Но на нашей планете производить чистый продукт можно только с соблюдением принципов устойчивого развития. Есть два пути развития общества, экстенсивный и интенсивный. Первый - более быстрый, эффективный, прибыльный, и даже на каком-то этапе необходимый. Но важно вовремя остановиться, потому что однажды происходит подмена основных ценностей - деньгами. Для устойчивого развития больше подходит интенсивный пусть. Он сложнее, дольше, требует вдумчивого подхода и экологичного расходования ресурсов. ПХ “Лазаревское” уникально тем, что уже более 40 лет следует принципам интенсивного развития. Эти ценности создали и передали мне мои родители. Моя задача - сохранить их и вдохновить других на этот путь. Мой младший сын задал мне недавно вопрос: “И что же, ты не дашь мне делать нечестный продукт, чтобы продавать его за миллиарды?” И получил категоричный ответ: “Нет”. По-настоящему счастливым ты можешь стать, если будешь честно относиться к своему делу и к людям.

Современный мир очень изменился, и сейчас для сельского хозяйства самыми актуальными инструментами устойчивого развития я считаю цифровизацию и партнерство. Благодаря таким альянсам, как Деловой альянс БРИКС, мы имеем возможность обмениваться опытом на международном уровне. И благодаря альянсу мы можем эффективно этим опытом обмениваться и помогать друг другу. Тогда все-таки нашим детям не придется искать отдельную планету для производства честного продукта.

Цифровизация АПК - инновационный проект

Тульское племенное хозяйство “Лазаревское” реализует инновационный проект «Цифровизация АПК: от автоматизации производства до запуска собственного e- commerce». В результате достигаются следующие цели:

- снижение себестоимости

- повышение урожайности и производительности производства

- предиктивная аналитика

- повышение качества продукции

- рациональное природопользование.

В реализации проекта используются новейшие оборудование и технологии:

- интернет вещей в сельском хозяйстве (loTag)

- компьютерное зрение

- цифровые двойники

- большие данные

- точное земледелие

- роботизация

- дроны и беспилотная техника.

На первом этапе проекта, рассчитанном до конца 2021 года, удалось:

- модернизировать каналы связи и телекоммуникационного оборудования;

- построить мини-ЦОД;

- развернуть гибридную серверную инфраструктуру на базе собственного оборудования и облачной платформы;

- обновить пользовательскую инфраструктуру.

В ситуации, когда в отечественном АПК готовых комплексных решений для внедрения «под ключ» не существует, ПХ «Лазаревское» разрабатывает их собственными силами и внедряет на своих производствах. Полученные результаты станут доступны для всех сельхозпредприятий страны.