Руководители Тулы почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны

На митинге к собравшимся обратилась мэр Тулы Ольга Слюсарева. Фото: материалы пресс-служб

22 июня, в День памяти и скорби, Глава города Тулы Ольга Слюсарева, глава администрации Дмитрий Миляев, участник Великой Отечественной войны Василий Алексеевич Денисов, заместитель председателя Тульской городской Думы Алексей Ионов, депутат гордумы Ольга Зайцева, жители присоединились к Общероссийской акции и почтили память воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания.

Она проходит ежегодно в 12.15 по московскому времени на территории всей страны. Именно в это время в 1941 году по радио прозвучало обращение, в котором говорилось о нападении фашистской Германии на СССР.

На мероприятии присутствовал участник Великой Отечественной войны Василий Алексеевич Денисов. Фото: материалы пресс-служб

Памятное мероприятие состоялось возле мемориала в пос. Обидимо. На памятнике увековечены 480 имен участников войны – уроженцев территории «Обидимское», не вернувшихся с фронта.

Мэр Тулы Ольга Слюсарева обратилась к собравшимся:

– Ровно 81 год назад по всему Советскому Союзу разнеслась страшная новость о нападении фашистской Германии. Тогда же впервые прозвучала фраза: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами». Действительно, русский народ отстоял не только свою землю, но и сыграл решающую роль в освобождении стран Европы. Туляки вместе со всей страной встали на защиту Родины. Почетное звание города-героя заслужено отвагой и самоотверженным трудом наших земляков, стоявших насмерть за свободу и независимость. Память о начале Великой Отечественной войны заставляет снова задуматься об угрозах, с которыми Россия столкнулась сегодня. Характер русского народа, вера в себя, сплоченность и стратегия Президента России Владимира Путина не дадут ни одному врагу сломить нас. Россия была есть и будет мощной и суверенной державой!

– 22 июня всегда будет отзываться болью в наших сердцах. Великая Отечественная война стала самой страшной в истории человечества и затронула каждую семью. Наш народ выстоял, благодаря единству, сплоченности и уверенности в Победе. Сегодня мы вспоминаем его подвиг и вместе со всей страной склоняем голову в память о защитниках Родины. Низкий поклон всем ветеранам, людям, которые с оружием в руках на полях сражений или в тылу делали все для Победы. Мы должны сохранять память о героизме и соответствовать предкам, которые дали нам возможность жить. Тем, кто уже ушел от нас, – вечная память! – подчеркнул глава администрации Тулы Дмитрий Миляев.

К участникам акции обратился глава администрации города Дмитрий Миляев. Фото: материалы пресс-служб

Участники митинга возложили цветы к мемориалу.