На 22 июня в Тульской области за сутки выявили 40 новых случаев коронавируса Фото: Алексей ФОКИН

По данным сайта Стопкоронавирус на 22 июня, 11:00, за минувшие сутки в Тульской области выявили 40 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе вирусом заразились 157 715 пациентов. Также за эти сутки в регионе госпитализировали 9 человек.

67 пациентов выздоровели от ковида за этот же период, а всего переболевших в регионе зарегистрировано 151 753 человека.

Летальный исход от осложнений, вызванных ковидом, за сутки был подтвержден у 1 пациента, а всего за время пандемии по этим причинам умер 5 221 человек.