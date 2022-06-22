Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье22 июня 2022 10:00

На 22 июня в Тульской области за сутки выявили 40 новых случаев коронавируса

67 пациентов выздоровели за этот же период, один человек скончался
Источник:kp.ru
На 22 июня в Тульской области за сутки выявили 40 новых случаев коронавируса

На 22 июня в Тульской области за сутки выявили 40 новых случаев коронавируса

Фото: Алексей ФОКИН

По данным сайта Стопкоронавирус на 22 июня, 11:00, за минувшие сутки в Тульской области выявили 40 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе вирусом заразились 157 715 пациентов. Также за эти сутки в регионе госпитализировали 9 человек.

67 пациентов выздоровели от ковида за этот же период, а всего переболевших в регионе зарегистрировано 151 753 человека.

Летальный исход от осложнений, вызванных ковидом, за сутки был подтвержден у 1 пациента, а всего за время пандемии по этим причинам умер 5 221 человек.

Коронавирус Covid-19Интересное