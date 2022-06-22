Николай Воробьев: «Свеча памяти» – самая проникновенная акция в память о войне

Участники акции возложили цветы и лампады с зажженными свечами к мемориалу героическим защитникам Тулы. Фото: материалы пресс-служб

На рассвете 22 июня в городе-герое Тула, как и по всей стране, прошла ежегодная патриотическая акция «Свеча памяти». Это кульминационное мемориальное мероприятие в честь Дня памяти и скорби, приуроченное к 81-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Акция организована партией «Единая Россия» совместно с движением «Волонтеры Победы», администрацией Тулы в рамках партийного проекта «Историческая память».

В памятных мероприятиях приняли участие более 500 человек, среди них депутаты «Единой России», активисты партии, «Молодой Гвардии», других общественных объединений, руководители силовых структур и правоохранительных органов, представители ОНФ, Общественной палаты, профсоюзов, ветеранских организаций, тульское студенчество.

Акция началась с митинга, в котором приняли участие секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Тульской областной Думы, региональный координатор партпроекта «Историческая память» Николай Воробьев, депутат областной Думы, председатель регионального общественного совета партпроекта «Историческая память» Алексей Альховик, депутат облДумы, координатор гражданской инициативы «Бессмертный полк» в регионе Елена Гребнева, заместитель председателя Тульской гордумы, руководитель фракции «Единой России» Алексей Ионов и другие.

На рассвете 22 июня в городе-герое Тула, как и по всей стране, прошла ежегодная патриотическая акция «Свеча памяти». Фото: материалы пресс-служб

– «Свеча памяти» – традиционная и самая проникновенная акция в память о войне и ее жертвах, – отметил Николай Воробьев. – Мы преклоняем головы перед героями, сражавшимися с врагом на фронте, ковавшими Победу в заводских цехах, умершими от зверств фашистов и голода. Перед всеми, кто выстоял и приблизил май сорок пятого. Сегодняшнее поколение военнослужащих, которые сражаются с нацизмом на Украине, и наша сплоченность, говорят о том, что наша страна, ее народ верны памяти о великом подвиге предков. Низкий поклон и слова огромной благодарности нашим уважаемым ветеранам, фронтовикам. Вечная память погибшим героям».

Обращаясь к собравшимся, Елена Гребнева сделала акцент на важности сохранения исторической памяти о самой кровопролитной войне и подвиге во имя мира:

– Сколько бы лет ни прошло, события и героев Великой Отечественной войны мы обязаны помнить и чтить, – подчеркнула депутат.

В памятных мероприятиях приняли участие более 500 человек. Фото: материалы пресс-служб

Алексей Альховик обратился к подрастающему поколению:

– Молодежь должна брать пример у героических предков, свергнувших фашизм, у дедов и прадедов, защищавших Отечество и невероятными усилиями одержавших Победу, – отметил он.

Представители регионального отделения «Единой России», ее депутатского корпуса, активисты и сторонники партии, молодогвардейцы, общественники возложили цветы и лампады с зажженными свечами к мемориалу героическим защитникам Тулы, а также установили свечи в память о погибших у Вечного огня, а также у стел городов-героев и крепости-героя Бреста. Под звук метронома участники акции почтили память погибших минутой молчания.