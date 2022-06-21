В Тульской области на 21 июня за сутки выявили 41 новый случай коронавируса Фото: Алексей ФОКИН

По данным сайта Стопкоронавирус на 21 июня, 11:00, за прошедшие сутки в Тульской области выявили 41 новый случай коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе этим вирусом заразились 157 675 пациентов. Также за эти сутки в регионе госпитализировали 14 человек.

57 человек выздоровели от ковида за этот же период, а всего переболевших в регионе зарегистрировано 151 686 человек.

Летальный исход от осложнений, вызванных ковидом, за сутки был подтвержден у 1 пациента, а всего за время пандемии по этим причинам умерли 5 220 человек.