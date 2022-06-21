20-летнего военного из Тулы освободили после двух месяцев плена Фото: соцсети

Двое российских военнослужащих родом из Тулы и Оренбурга провели два месяца в плену, сообщает Mash. Однако в результате переговоров их удалось освободить без обмена.

По имеющейся информации, в переговорах по их освобождению принимали участие представители Госдумы и Комитета Госдумы по международным делам, переговоры прошли по поручению Рамзана Кадырова.

Переговоры об освобождении пленных продолжатся, их будут проводить как во время специальной военной операции, так и после нее.