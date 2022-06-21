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Общество21 июня 2022 6:21

20-летнего военного из Тулы освободили после двух месяцев плена

Его и его сослуживца из Оренбурга удалось вернуть в результате переговоров без обмена
Источник:kp.ru
20-летнего военного из Тулы освободили после двух месяцев плена

20-летнего военного из Тулы освободили после двух месяцев плена

Фото: соцсети

Двое российских военнослужащих родом из Тулы и Оренбурга провели два месяца в плену, сообщает Mash. Однако в результате переговоров их удалось освободить без обмена.

По имеющейся информации, в переговорах по их освобождению принимали участие представители Госдумы и Комитета Госдумы по международным делам, переговоры прошли по поручению Рамзана Кадырова.

Переговоры об освобождении пленных продолжатся, их будут проводить как во время специальной военной операции, так и после нее.

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