На 19 июня в Тульской области за сутки выявили 40 новых случаев коронавируса Фото: Алексей ФОКИН

По данным сайта Стопкоронавирус на 19 июня, 11:00, за прошедшие сутки в Тульской области выявили 40 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе этим вирусом заразились 157 595 пациентов. Также за эти сутки в регионе госпитализировали 8 человек.

50 пациентов выздоровели от ковида за этот же период, а всего переболевших в регионе зарегистрировано 151 578 человек.

Летальный исход от осложнений, вызванных ковидом, за сутки был подтвержден у 1 пациента, а всего за время пандемии по этим причинам умерли 5 218 человек.