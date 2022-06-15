В Туле прошел региональный форум «Киноуроки в школах России».

Мероприятие организовано в рамках партийного проекта «Единой России» «Новая школа».

В среду, 15 июня на площадке творческого индустриального кластера «Октава» в Туле прошел I региональный форум «Киноуроки в школах России». Он посвящен одноименному проекту, апробированному в образовательных организациях областной столицы в рамках федерального партийного проекта «Новая школа».

В январе 2022 года Тула стала пилотным муниципалитетом по реализации этой замечательной новации. К ней присоединились 10 центров образования города и МАУК «Культурно-досуговая система».

Говоря о важности проекта на его старте, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев подчеркнул:

«Новый образовательный проект «Единой России» дает возможность в доступном, интересном для школьников формате учить добру, целеустремленности, воспитывать патриотизм и стремление быть полезными обществу. Социальные практики киноуроков позволяют юным жителям региона проявить талант и творческий подход, а самое главное – стать реальными участниками общественной жизни».

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев.

«В течение шести месяцев проходили киноуроки, где дети не просто смотрели фильмы, а обсуждали и предлагали свои идеи для социальных практик, – рассказала региональный координатор партпроекта «Новая школа», депутат Тульской городской Думы Дарья Герасимова. – Сегодняшний форум – это возможность совместно с педагогами, представителями местного самоуправления, органов исполнительной власти, депутатами проанализировать первый опыт, подвести итоги этого экспериментального образовательного сезона, наметить планы на будущее. Ведь со следующего года в проект включатся все муниципалитеты региона».

В форуме приняли участие гости из Москвы – продюсер и автор проекта «Киноуроки в школах России» Виктор Меркулов, сценарист и режиссер Елена Дубровская. Нашу область представили директор департамента образования Тульской области Людмила Сорокина, глава Тулы, член регионального политсовета «Единой России» Ольга Слюсарева, начальник управления образования Тулы Татьяна Золотова, заместитель главы администрации Тулы, член местного политсовета «Единой России» Инесса Фельдман, работники центров образования и культурно-досуговых объединений, представители ОМСУ и местных отделений «Единой России».

Виктор Меркулов презентовал инновационный проект, рассказал о его сути и целях. Главная – через новую систему воспитания в школах раскрыть в детях широкую палитру человеческих качеств, эстетический вкус.

В рамках проекта создаются киноуроки — детские короткометражные фильмы о справедливости, искренности, чувстве долга и других духовно-нравственных понятиях. Киноуроки сопровождаются методическими пособиями для проведения педагогами внеклассных занятий. Общественно полезные дела, придуманные школьниками, закрепляют этические понятия на практике.

«Проект сложный, но в то же время очень простой. Его задача – выстроить на протяжении всего процесса обучения в школах систему формирования лучших человеческих качеств. Для этого мы показываем фильм, который демонстрирует какое-то хорошее человеческое качество. Задача фильма – вызвать эмоции, положительные ощущения», – отметил Виктор Меркулов.

Фильмы учат дружить, любить, уважать окружающих, быть милосердными. Важно, что картины мотивируют ребят на добрые дела – реализацию социально значимых практик. Они проходили как на школьном, так и на городском уровнях.

Для успешной реализации проекта большую роль играет тандем: органы местного самоуправления, учителя, работники культуры и родители. В Туле глава города Ольга Слюсарева не просто была приглашенным участником киноуроков, а вместе с педагогами каждый месяц активно обсуждала сценарии проведения киноуроков, реализации социальных практик.

Ольга Анатольевна рассказала о своем участии в проекте и о важности поддержки этой работы со стороны муниципалитета.

– Благодаря проекту вместе с учителями, родителями, детьми нам удалось реализовать много добрых дел и инициатив. Киноуроки находили глубокий отклик в сердцах детей, вызывали сильные эмоции, некоторые ребята даже плакали. У школьников появлялось желание подражать героям, делать добрые дела, совершать хорошие поступки, вносить вклад в благоустройство своей малой родины, – подчеркнула спикер. – На примере Тулы могу сказать, что включенность органов власти в этот процесс очень важна и дает положительный эффект. У нас был создан оргкомитет, мы постоянно проводили совещания с представителями центров образования, на которых обсуждали планы по кинопоказам и социальные практики. Такой формат позволял распространять положительные примеры на другие школы, объединять несколько образовательных учреждений для реализации крупного социально значимого проекта на уровне города.

Глава Тулы выразила уверенность в том, что традицию киноуроков необходимо продолжать.

– Проект нашел широкий отклик у родителей, учителей. Надеюсь, в новом учебном году еще больше учебных заведений присоединяться к нему. Мы должны через фильмы рассказывать нашим детям об истинных ценностях в противовес негативной информации, которой переполнено интернет-пространство, – отметила Ольга Слюсарева.

Глава города Ольга Слюсарева вместе с педагогами каждый месяц активно обсуждала сценарии проведения киноуроков, реализации социальных практик.

В рамках форума Ольга Слюсарева получила Благодарность от депутата Государственной Думы РФ, федерального координатора партпроекта «Новая школа» Алены Аршиновой.

Представителям центров образования и досуговых объединений из рук главы Тулы вручены Благодарности за реализацию проекта и вклад в развитие и нравственное воспитание подрастающего поколения.

Представители тульских центров образования и учреждений дополнительного образования в рамках форума рассказали об итогах участия в проекте, о своих уникальных социальных практиках. Среди них, например, сбор тульских пряников и писем для участников военной спецоперации на Украине; сбор посылок для одиноких пенсионеров, корма для содержащихся в приютах бездомных животных. Кроме этого, ребята писали письма и собирали подарки для онкобольных детей, проходящих реабилитацию в тульских медицинских учреждениях; проводили благоустройство мемориалов и воинских захоронений; организовывали досуговые мероприятия для детей с ограниченными возможностями здоровья и для вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР.

На форуме были награждены участники проекта – лучшие в предложенных номинациях: «Лучшая социальная практика», «Лучший педагог», «Активный родитель», «Лучший куратор», «Активный класс».

В Туле прошел региональный форум «Киноуроки в школах России».

«Киноуроки – это форма, которая соответствует интересам современных детей и решает задачу воспитания подрастающего поколения. Наша задача - тоже быть современными, доносить современными формами те же самые ценности, на которых когда-то воспитывали нас, они должны сохраняться и передаваться из поколения в поколение, – обратилась к собравшимся в завершении мероприятия Дарья Герасимова.