День России в Туле: публикуем полную афишу событий в выходные Фото: Алексей ФОКИН

12 июня Тула вместе со всей страной будет отмечать День России, и 11 и 12 июня для туляков город и культурные учреждения подготовили множество разнообразных мероприятий — от ралли исторических автомобилей, соревнований по силовому экстриму до fight-шоу и азиатского гастрофестиваля.

Публикуем полную афишу событий:

11 июня

«Ликерка Лофт»

11:00 - 12:00 - ралли исторических автомобилей «Автострада». По окончанию участники проедут по маршруту Тула — Алексин.

12 июня

Казанская набережная

9:00 - 20:00 - турнир по смешанному боевому единоборству (ММА).

18:30 - fight-шоу «Битва за Тулу Z».

14:00 - 15:00 - праздничная программа «Мы — граждане России».

Крестовоздвиженская площадь

12:00 - 18:00 - гастрономический фестиваль «ГастроАзия», ярмарка производителей тульских товаров, тематические фотозоны, интерактивно-развлекательная программа.

Мемориал «Защитникам неба Отечества»

12:00 - 13:00 — традиционный мотопробег, который проедет по маршруту ул. Октябрьская – ул. Советская – пр. Ленина и финиширует на площади Победы, где пройдет митинг и церемония возложения цветов.

Площадь Ленина

19:00 - 22:00 - концерт ко Дню России с участием коллективы учреждений культуры Тулы, группа Jazzophrenia. Хедлайнер – российский музыкант и певец SHAMAN (Ярослав Дронов).

22:00 - праздничный фейерверк.

Центральный парк

Эстрада:

13:00 - танцевальный флешмоб «Русь танцевальная»;

14:00 - концерт «Люблю Россию»;

14:30 - цыганский ансамбль песни и танца «Ягори»;

15:00 - выступление ансамбля «Плехановский сувенир».

Детский городок:

11:00 - «Мастерская чудес», шоу мыльных пузырей;

16:00 - музыкальная программа «Пой с нами».

Ротонда:

16:00 - музыкальная гостиная с Алексеем Козловым;

17:00 - танцевальный проект «Краски Востока»;

18:00 - танцевальный проект «Мир boho».

Комсомольский парк

15:00 - анимационная программа «Лето в парках».

Пролетарский парк

11:00 - анимационная программа «Лето в парках»;

12:00 - музыкальная программа.

Парк «Патриот-Тула»

13:00 - выступление военного оркестра Росгвардии по Тульской области;

15:00 - концерт образцового коллектива «Студия «Ступени»;

16:00 - «Музыкальный патруль» УМВД России по Тульской области;

18:00 - концерт группы «Пепельный Свет».

Музей обороны Тулы

13:00 - программа «Родная наша сторона».

Театрально-концертный центр «Эрмитаж»

17:00 - ансамбль русской песни «Я лечу над Россией».

Государственный исторический музей

12:00 - 14:00 - историческая игротека;

14:00 - 18:00 — мастер-классы;

15:00 - программа с мастер-классом «Писать красиво нелегко!»;

16:00 - программа «Гвардия Петра Великого».

Тульский музей оружия

10:00-12:00 - патриотические акции «Лента-триколор» и «Под флагом России – мы едины»;

11:30 - торжественное открытие выставки «Мастера и мастерство. Оружейники и ремесленники. История и традиции России»;

12:00 - 13:30 - поэтический вечер «Светоносная моя Русь»;

14:00 - 15:00 - познавательно-стратегическая командная игра «Стальные стражи в бою»;

15:00 - 17:00 - творческий мастер-класс «Когда поет гончарный круг».

Куликово поле

Мемориал на Красном холме:

10:00 - 11:00 - торжественные проводы в вооруженные силы РФ лучших призывников Тульской, Рязанской и Липецкой областей «Готов служить Отчизне»;

11:00 - 11:30 - «Дружинный поклон» в память о воинах, защищавших Россию во все времена.

Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом:

11:00 - 16:00 - праздничный концерт, посвященный Дню России и Дню Святой Троицы;

11:00 - 16:00 - ярмарка сувениров, катание на лошадях, работа интерактивной площадки «Богатырский стан»;

12:00 - 16:00 - соревнования по силовому экстриму «Русь богатырская на Куликовом поле».

Музей «Тульский кремль»

20.00 - театрализованное (иммерсивное) представление-экскурсия «Однажды в каменном городе».

Тульский музей изобразительных искусств

12:00 - интерактивное занятие «Краски и звуки народов мира»;

16:00 - мастер-класс из цикла «Художественный текстиль», роспись по мятой ткани.

Музей «Тульские самовары»

14:00 - 16:00 - мероприятие «Самовар – символ гостеприимства России».

Выставочный зал

12:00 - мастер-класс «Акриловые переливы».

Музей П.Н. Крылова

12:00 - программа для семейного досуга «Славные символы России».

Тульский областной краеведческий музей

15:00 - литературно-музыкальная композиция «Дорогой сыночек Коленька…» (история в письмах).

Музей-усадьба «Ясная Поляна»

12:00 - выступление фольклорных коллективов из Тулы и Тульской области у Кучерской избы с песнями, которые звучали во времена Льва Толстого. Мастер-классы по народному творчеству в Кузне.

«Центр культуры и досуга» (бывший ДК Металлургов)

12:00 - концерт творческих коллективов ОП «ЦКиД», посвященный Дню России.

Дом культуры «Косогорец»

12:00 - праздник русской берёзки «Русь моя, берёзка белая».

Дом культуры «Хомяково»

12:00 - игровая программа «Любимая Россия».

Дом культуры «Плехановский»

17:00 - праздник, посвященный Дню России «Большой России малый уголок!».

Центр творчества «Ильинский»

18:00 - тульское представление, посвященное Дню России «Над Россией моей».