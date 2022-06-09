День России в Туле: публикуем полную афишу событий в выходные
Фото: Алексей ФОКИН
12 июня Тула вместе со всей страной будет отмечать День России, и 11 и 12 июня для туляков город и культурные учреждения подготовили множество разнообразных мероприятий — от ралли исторических автомобилей, соревнований по силовому экстриму до fight-шоу и азиатского гастрофестиваля.
Публикуем полную афишу событий:
11 июня
«Ликерка Лофт»
11:00 - 12:00 - ралли исторических автомобилей «Автострада». По окончанию участники проедут по маршруту Тула — Алексин.
12 июня
Казанская набережная
9:00 - 20:00 - турнир по смешанному боевому единоборству (ММА).
18:30 - fight-шоу «Битва за Тулу Z».
14:00 - 15:00 - праздничная программа «Мы — граждане России».
Крестовоздвиженская площадь
12:00 - 18:00 - гастрономический фестиваль «ГастроАзия», ярмарка производителей тульских товаров, тематические фотозоны, интерактивно-развлекательная программа.
Мемориал «Защитникам неба Отечества»
12:00 - 13:00 — традиционный мотопробег, который проедет по маршруту ул. Октябрьская – ул. Советская – пр. Ленина и финиширует на площади Победы, где пройдет митинг и церемония возложения цветов.
Площадь Ленина
19:00 - 22:00 - концерт ко Дню России с участием коллективы учреждений культуры Тулы, группа Jazzophrenia. Хедлайнер – российский музыкант и певец SHAMAN (Ярослав Дронов).
22:00 - праздничный фейерверк.
Центральный парк
Эстрада:
13:00 - танцевальный флешмоб «Русь танцевальная»;
14:00 - концерт «Люблю Россию»;
14:30 - цыганский ансамбль песни и танца «Ягори»;
15:00 - выступление ансамбля «Плехановский сувенир».
Детский городок:
11:00 - «Мастерская чудес», шоу мыльных пузырей;
16:00 - музыкальная программа «Пой с нами».
Ротонда:
16:00 - музыкальная гостиная с Алексеем Козловым;
17:00 - танцевальный проект «Краски Востока»;
18:00 - танцевальный проект «Мир boho».
Комсомольский парк
15:00 - анимационная программа «Лето в парках».
Пролетарский парк
11:00 - анимационная программа «Лето в парках»;
12:00 - музыкальная программа.
Парк «Патриот-Тула»
13:00 - выступление военного оркестра Росгвардии по Тульской области;
15:00 - концерт образцового коллектива «Студия «Ступени»;
16:00 - «Музыкальный патруль» УМВД России по Тульской области;
18:00 - концерт группы «Пепельный Свет».
Музей обороны Тулы
13:00 - программа «Родная наша сторона».
Театрально-концертный центр «Эрмитаж»
17:00 - ансамбль русской песни «Я лечу над Россией».
Государственный исторический музей
12:00 - 14:00 - историческая игротека;
14:00 - 18:00 — мастер-классы;
15:00 - программа с мастер-классом «Писать красиво нелегко!»;
16:00 - программа «Гвардия Петра Великого».
Тульский музей оружия
10:00-12:00 - патриотические акции «Лента-триколор» и «Под флагом России – мы едины»;
11:30 - торжественное открытие выставки «Мастера и мастерство. Оружейники и ремесленники. История и традиции России»;
12:00 - 13:30 - поэтический вечер «Светоносная моя Русь»;
14:00 - 15:00 - познавательно-стратегическая командная игра «Стальные стражи в бою»;
15:00 - 17:00 - творческий мастер-класс «Когда поет гончарный круг».
Куликово поле
Мемориал на Красном холме:
10:00 - 11:00 - торжественные проводы в вооруженные силы РФ лучших призывников Тульской, Рязанской и Липецкой областей «Готов служить Отчизне»;
11:00 - 11:30 - «Дружинный поклон» в память о воинах, защищавших Россию во все времена.
Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом:
11:00 - 16:00 - праздничный концерт, посвященный Дню России и Дню Святой Троицы;
11:00 - 16:00 - ярмарка сувениров, катание на лошадях, работа интерактивной площадки «Богатырский стан»;
12:00 - 16:00 - соревнования по силовому экстриму «Русь богатырская на Куликовом поле».
Музей «Тульский кремль»
20.00 - театрализованное (иммерсивное) представление-экскурсия «Однажды в каменном городе».
Тульский музей изобразительных искусств
12:00 - интерактивное занятие «Краски и звуки народов мира»;
16:00 - мастер-класс из цикла «Художественный текстиль», роспись по мятой ткани.
Музей «Тульские самовары»
14:00 - 16:00 - мероприятие «Самовар – символ гостеприимства России».
Выставочный зал
12:00 - мастер-класс «Акриловые переливы».
Музей П.Н. Крылова
12:00 - программа для семейного досуга «Славные символы России».
Тульский областной краеведческий музей
15:00 - литературно-музыкальная композиция «Дорогой сыночек Коленька…» (история в письмах).
Музей-усадьба «Ясная Поляна»
12:00 - выступление фольклорных коллективов из Тулы и Тульской области у Кучерской избы с песнями, которые звучали во времена Льва Толстого. Мастер-классы по народному творчеству в Кузне.
«Центр культуры и досуга» (бывший ДК Металлургов)
12:00 - концерт творческих коллективов ОП «ЦКиД», посвященный Дню России.
Дом культуры «Косогорец»
12:00 - праздник русской берёзки «Русь моя, берёзка белая».
Дом культуры «Хомяково»
12:00 - игровая программа «Любимая Россия».
Дом культуры «Плехановский»
17:00 - праздник, посвященный Дню России «Большой России малый уголок!».
Центр творчества «Ильинский»
18:00 - тульское представление, посвященное Дню России «Над Россией моей».