За сутки в Тульской области на 9 июня выявили 37 новых случаев коронавируса Фото: Алексей ФОКИН

По данным сайта Стопкоронавирус на 9 июня, 11:00, за сутки в Тульской области выявили 37 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе ковидом заразились 157 213 пациента. Также за эти сутки в регионе госпитализировали 12 человек.

17 человек выздоровели от коронавируса за этот же период, а всего переболевших ковидом в регионе зарегистрировано 151 132 человек.

Летальный исход от осложнений, вызванных ковидом, подтвердили у 1 пациента, а всего за время пандемии по этим причинам умер 5 212 человек.