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Здоровье9 июня 2022 9:19

За сутки в Тульской области на 9 июня выявили 37 новых случаев коронавируса

Также за эти сутки в регионе госпитализировали 12 человек
Источник:kp.ru
За сутки в Тульской области на 9 июня выявили 37 новых случаев коронавируса

За сутки в Тульской области на 9 июня выявили 37 новых случаев коронавируса

Фото: Алексей ФОКИН

По данным сайта Стопкоронавирус на 9 июня, 11:00, за сутки в Тульской области выявили 37 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе ковидом заразились 157 213 пациента. Также за эти сутки в регионе госпитализировали 12 человек.

17 человек выздоровели от коронавируса за этот же период, а всего переболевших ковидом в регионе зарегистрировано 151 132 человек.

Летальный исход от осложнений, вызванных ковидом, подтвердили у 1 пациента, а всего за время пандемии по этим причинам умер 5 212 человек.

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