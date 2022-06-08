Тульская военная медсестра, спасшая 12 раненых из-под обстрела, записала видеообращение к землякам Фото: соцсети

Военная медсестра Кристина Ким, получившая известность среди жителей Тульской области после того, как в Минобороны рассказали о ее подвиге, записала видеообращение к жителям региона и разместила на своей странице в соцсетях.

"Пока у меня выдалась свободная минутка, хотела бы записать небольшое обращение. Хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто поддерживает меня и наших ребят, которые выполняют сейчас свой долг здесь на Украине. Вы даже не представляете как нам важна ваша поддержка. Просто знать, что дома нас ценят, любят и ждут", — говорит она.

Напомним, Кристина спасла из-под обстрела 12 раненых бойцов, вынеся их в безопасную зону на себе, а также спасла жизнь раненому также при обстреле ребенку. Девушка и сейчас находится на Украине, где оказывает медицинскую помощь раненым.