Двое гастарбайтеров в Тульской области убили своего нанимателя, изнасиловали его жену и украли ценности на 3 млн рублей Фото: Алексей ФОКИН

В ночь с 4 на 5 июня в Тульской области двое граждан Таджикистана совершили целый ряд тяжких преступлений, сообщает собственный источник "КП". В 4:55 в дежурную часть дозвонилась 47-летняя заместительница руководителя ООО «Белая дверь», которая сообщила, что между 18:00 4 июня и 2:00 5 июня двое наемных работников компании избили и изнасиловали ее, после чего связали женщину и бросили ее в бассейн около дома. Потерпевшей удалось самостоятельно выбраться из воды и сообщить о случившемся в полицию. Также скрывшиеся с места преступления мужчины забрали 2 миллиона рублей, 5 000 долларов США, 5 000 евро, мобильный телефон, планшетный компьютер и украшения. Общий ущерб составил около 3 000 000 рублей.

Полиция выехала на осмотр места преступления в городе Чекалин Тульской области по улице Стрелецкой, 65 и около 10:00 на территории домовладения в земле на глубине 30 см нашли труп супруга заявительницы, 53-летнего руководителя ООО «Белая дверь».

Еще до этого были разосланы ориентировки на подозреваемых, и в 10:00 сотрудники полиции аэропорта Домодедово совместно с сотрудниками ОПК УФСБ на территории аэропорта «Жуковский» задержали первого подозреваемого - 18-летнего гражданина республики Таджикистан, ранее не судимого, безработного, не имеющего регистрации на территории РФ. Второго подозреваемого задержали в 12:25 сотрудники ОГИБДД по Тосненскому району Лениградской области на 651 км дороги М-11 «Нева». Им оказался 32-летний гражданин республики Таджикистан, также безработный, ранее не судимый и не имеющий регистрации на территории РФ.

Проверку проводит СУ СК России по Тульской области. О принятии процессуального решения будет сообщено дополнительно.