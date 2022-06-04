В регионе разрабатывается уникальный спортивно-туристический проект. Фото: материалы пресс-служб

Сегодняшнее субботнее утро наверняка войдет в современную историю Тулы как самое стремительное – более тысячи жителей и гостей города-героя стали участниками уникального велосипедного фестиваля «Лев Толстой»». Яркий праздник объединил профессионалов, любителей и новичков. Для одних которых катание с ветерком – любимое занятие, полезный для здоровья досуг, семейная традиция, а для других – немного-немало, стиль и образ жизни!

В Туле прошел фестиваль в поддержку создания велохайвея «Лев Толстой». Фото: материалы пресс-служб

Велофест «Лев Толстой» организован региональными общественными организациями «Центр поддержки молодежных проектов и социальных инициатив» («Молсоцпроект») и «Велотранспортный союз», администрацией муниципального образования город Тула и региональным отделением партии «Единая Россия» при партнерском участии ГУ ТО «Тульские парки» и Министерства спорта Тульской области.

Субботний велопробег приурочен ко Всемирному дню велосипеда. Но это не главный и не единственный повод прокатиться на «великах». Собравшись в единую команду отчаянных велосипедистов, туляки продемонстрировали сплоченную поддержку уникального для нашего города инфраструктурного проекта – велохайвея «Лев Толстой», который в недалекой перспективе соединит Тульский кремль и Ясную Поляну.

Почти год прошел с того периода, когда по поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина на площадках «Единой России» проходило народное обсуждение предложений в программу развития региона. И идея создания уникального веломаршрута стала одной из ярких и перспективных. Она получила наибольшее количество голосов жителей, и этот проект из хорошей, любопытной задумки вырос в масштабную инфраструктурную программу. Несколько месяцев шло детальное обсуждение всех этапов создания трассы с экспертами, спортсменами, архитекторами. Прорабатывались все нюансы – ведь «толстовский» велохайвей не просто туристическая тропа по заданному маршруту, а новое направление в культурно-спортивной, общественной жизни нашего края.

- Этот проект – замечательный пример общественной инициативы, которая получила поддержку и развитие, – говорит секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев. – И, конечно, это важный элемент городской среды, призванный сделать Тулу еще более комфортной для людей, интересной для туристов и получающей новое имиджевое развитие благодаря легендарным брендам и великим именам.

Фестиваль в поддержку велохайвея стартовал в ЦПКиО имени Белоусова. Уже с 9 утра сюда, к центральной эстраде, стекались участники спортивного праздника, большие и маленькие, компаниями, семьями или в одиночку, но зато с улыбкой и боевым настроением. Ведь поддержать супер-проект – значит, стать его частью, внести личный вклад в развитие велоспорта. Новый маршрут – это новые возможности и еще одна туристическая «изюминка» региона.

Более тысячи жителей и гостей города-героя стали участниками уникального велосипедного фестиваля «Лев Толстой» Фото: материалы пресс-служб

- Доехать из Тулы в Ясную Поляну можно будет и на велосипеде, – рассказал приехавший приветствовать участников массового велопробега министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев. – Веломаршрут начнется от стен Кремля, пройдет по проспекту Ленина, дальше по Орловскому шоссе, через Косую Гору и эко-тропу «Малиновая Засека». Предполагается, что маршрут протяженностью порядка 20 километров займет примерно 1,5-2 часа велопути. Идея создания такого велохайвея принадлежит нашим жителям, поддержана Губернатором Алексеем Дюминым и включена в Программу развития Тульской области до 2026 года.

Доехать из Тулы в Ясную Поляну можно будет и на велосипеде. Фото: материалы пресс-служб

- Это знаковое событие для Тулы, фестиваль объединяет спортсменов и любителей, тех, кто ведет здоровый образ жизни и показывает пример своим детям, – считает и глава города, Олимпийская чемпионка по велоспорту, региональный координатор партпроекта «Детский спорт» Ольга Слюсарева. – С каждым годом в городе увеличивается число велосипедистов, а значит, людей, полюбивших спорт. Проект велохайвея направлен на развитие велосипедной инфраструктуры, туляки это ждали, и я уверена, что новый веломаршрут и такие массовые фестивали будут не просто делом модным, но и действительно выберут велосипед самым любимым видом спорта и личного транспорта.

- Как только хорошая, летняя погода, я всегда катаюсь на велосипеде, – говорит заместитель председателя Тульской гордумы, член фракции «Единой России» Евгений Смолянинов. – Велосипед – это здоровый образ жизни, это хорошая кардионагрузка, и, конечно, если есть возможность и время, просто необходимо совершать велопрогулки! Проект создания велохайвея – замечательная инициатива. Туле действительно не хватает такой протяженной велодороги, а для туристов это еще и возможность прямо по пути полюбоваться на город-герой и ознакомиться с его достопримечательностями. То есть, провести время с пользой!.

- Узнал о велофестивале из интернета и решил поучаствовать, – рассказал приехавший в Тулу 49-летний житель Самары, уроженец Кимовска Александр Минеев. – Вообще велосипед люблю с раннего детства, лет с трех. Гонял на своей «Бабочке» по двору, потом вырос и маршруты, конечно, стали другими. Да и техника, сами понимаете, посерьезнее. Купил себе гоночный велосипед, он хорош для пересеченной местности, поселковых ландшафтов. Когда есть свободное время, предпочитаю сесть на «велик» и уехать куда-нибудь на природу. Вот буквально вчера добрался до Араповых пещер под Новомосковском. Самым дальним был маршрут «Москва – Кимовск» в 2005 году! Вообще всем советую этот вид спорта – для путешествий, для познания нового, для хорошего настроения!.

- Сегодня собралось очень много велолюбителей, и здорово, когда видишь людей, которые разделяют твои интересы. Велохайвей «Лев Толстой» – это просто замечательная идея. Когда проект реализуют, кататься на велосипеде по центральной улице города можно будет с удовольствием, и что самое главное – безопасно, – считает Евгения Минченко.

Велоактивист Илья Гарбузов катается с самого детства, в любое время года, и сегодня тоже приехал на фестиваль, чтобы поддержать идею создания в городе велохайвея.

- Чем больше велодорожек, тем лучше, потому что так мы будем меньше мешать автомобилистам и пешеходам. Поэтому определенно я «за», – одобрил проект Илья Гарбузов.

- Спортивную жизнь нужно возрождать и люди должны как можно активнее вести здоровый образ жизни. Создание велохайвея в Туле как раз этому поспособствует, я даже приехал из Серпухова, чтобы поддержать такую классную идею, – поделился мнением Кирилл Агальцов.

- Для меня велосипед – это основной вид транспорта, я даже до работы каждый день на нем добираюсь. Но заметила, что в Туле мало велодорожек, и ездить по городу иногда бывает очень неудобно. Когда услышала, что у нас планируют создать велохайвей, очень обрадовалась, – говорит Ирина Марьина.

- На велосипед пересел недавно, поэтому я новичок. Сегодня решил прокатиться от парка до набережной вместе с трехлетним сыном и тем самым выразить свое одобрение созданию в Туле такого прекрасного веломаршрута, – отметил Игорь Курин.

- За один заезд, я могу проехать, примерно, 50 километров и будет очень здорово, если появится возможность с комфортом прокатиться до Ясной Поляны, – говорит Дмитрий.

В 11 часов любители велоспорта стартовали с площади ЦПКиО и дружной колонной отправились в сторону Казанской набережной. В их числе были представители регионального исполкома партии «Единая Россия» вместе со своим руководителем Олегом Ивановым, а также волонтеры «Молодой Гвардии», члены и сторонники партии.

Преодолев заданные километры, марафонцы прибывали под аплодисменты встречающих их туляков. Здесь, у стен древнего кремля, была организована праздничная программа, соревнования маленьких беговелов, показательные выступления ВМХ-спортсменов, а также награждение. Победителям розыгрышей были вручены рюкзаки с символикой велохайвея «Лев Толстой», а двое счастливчиков получили в подарок отличные велосипеды.

Со сцены их поздравили Ольга Слюсарева и Евгений Смолянинов, пожелавшие взрослым и детям новых удач и успехов в спорте, здоровья и прекрасного настроения.

В полдень с набережной стартовал пробег опытных велосипедистов по маршруту проектируемого велохайвея «Лев Толстой». Цель этой части фестиваля – реально оценить создаваемую трассу, высказать предложения по развитию проекта.

- Я в подобном мероприятии участвую впервые и скажу, что это очень интересно. Возможно, своим примером мы покажем другим людям, что кататься на велосипеде – классно и полезно! – поделилась мнением в завершении праздника тулячка Татьяна Мизарева. – И я уверена, что так и будет!.