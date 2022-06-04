В Тульской области 11-летнего мальчика мать прокатила на мотоцикле на буксире за своей машиной Фото: материалы пресс-служб

В Тульской области на автомобильной дороге в районе деревни Пироговка-Ульяновка в Щёкинском районе сотрудники дорожной полиции остановили автомобиль «Нива», за которым на буксире ехал мотоцикл «ИЖ Юпитер 5», за рулём которого был 11-летний мальчик. Из защитной экипировки на ребёнке был только шлем.

Проверка документов показала, что за рулём автомобиля была 44-летняя женщина, а на мотоцикле ехал ее сын. Женщина пояснила, что она позволила сыну покататься на принадлежащем ей мотоцикле по полям, но во время поездки мотоцикл сломался, и она решила таким образом отбуксировать поломанный транспорт домой.

Инспекторы ДПС составили на женщину административный протокол за передачу управления мотоциклом лицу, заведомо не имеющему водительских прав. Эта статья предполагает наказание в виде штрафа до 30 000 рублей. Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции направили материалы в подразделение по делам несовершеннолетних, для привлечения женщины к административной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних.

Мотоцикл не зарегистрирован в установленном законом порядке, поэтому его задержали и поместили на специализированную автостоянку.