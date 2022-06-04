На 4 июня в Тульской области выявили 50 новых случаев коронавируса за сутки

На 4 июня в Тульской области выявили 50 новых случаев коронавируса Фото: Алексей ФОКИН

По данным сайта Стопкоронавирус на 4 июня, 12:45, за сутки в Тульской области выявили 50 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе ковидом заразились 156 999 пациентов. Также за эти сутки в регионе госпитализировали 8 человек.

96 человек выздоровели от коронавируса за этот же период, а всего переболевших ковидом в регионе зарегистрировано 151 065 человек.

Летальный исход от осложнений, вызванных ковидом, подтвердили у 2 пациентов, а всего за время пандемии по этим причинам умер 5 207 человек.