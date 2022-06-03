49 новых пациентов с коронавирусом были выявлены в Тульской области за сутки Фото: Алексей ФОКИН

По данным сайта Стопкоронавирус на 3 июня, 11:00, за последние сутки в Тульской области выявили 49 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе ковидом заразились 156 949 пациентов. Также за эти сутки в регионе госпитализировали 16 человек.

146 человек выздоровели от коронавируса за этот же период, а всего переболевших ковидом в регионе зарегистрирован 150 969 человек.

Летальный исход от осложнений, вызванных ковидом, подтвердили у 1 пациента, а всего за время пандемии по этим причинам умерли 5 205 человек.