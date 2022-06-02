Николай Воробьев: Самое дорогое, что есть в жизни человека – это дети

Праздничные мероприятия посетил председатель Тульской областной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Воробьев.

Председатель Тульской областной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Воробьев посетил праздничные мероприятия, посвященные Международному дню защиты детей в Суворовском районе.

В Суворовском районе первый праздник лета начали отмечать с самого утра. В селе Доброе на площадке досугового центра Межрегионального общественного движения социальной помощи «Мироносицы» собрались дети с особенностями развития, ребята из многодетных семей и ПВР. Для них подготовили концертную программу и сладкий стол.

К гостям праздника обратился председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев. Он поздравил ребят с Международным днем защиты детей и началом каникул, и пожелал провести летнее время интересно и с пользой.

После праздник продолжился уже в самом городе Суворове. Там на Дворцовой площади собрались сотни местных жителей. Они могли посмотреть выступления танцевальных и вокальных коллективов, различные театральные мини-постановки, нарисовать аквагрим, покататься на пони, научиться плести изделия из бисера, мастерить тряпичные игрушки, изготовлять закладки для книжек.

Праздник посетил Николай Воробьев, обращаясь к жителям, депутат отметил, что в Суворове – замечательное дошкольное и дополнительное образование детей, которые занимаются творчеством: танцуют, поют, рисуют и всегда приятно смотреть на таких талантливых детей.

– Самое дорогое, что есть в жизни человека – это дети. И дороги они не только родителям, бабушкам и дедушкам, но и нашему государству, каждому из нас. Дети – это и наше будущее, и будущее нашей страны,– сказал Николай Юрьевич.

Юным футболистам и волейболистам Николай Воробьев подарил новые мячи.

Своими впечатлениями о празднике поделились жители Суворова.

– Здесь так много всего, что глаза разбегаются. Мне кажется, что любой здесь найдет занятие себе по душе. Я вот буду плести украшения из бисера, я раньше никогда не пробовала, очень интересно посмотреть на результат, – сказала Алиса Атаева.

– Мне очень понравился подарок от Николая Юрьевича, я давно хотел себе новый мячик, ведь я капитан команды по футболу в школе, – поделился Георгий Солодов.

А вот Анастасия Пушкарева занимается любительским волейболом больше 7 лет, девочка надеется, что новый мяч принесет ее команде новые победы.

У Варвары Борисовой сегодня двойной праздник – девочка отмечает день рождения, 10 лет.

– Мне так нравится этот праздник, здесь весело. Я решила принять участие в мастер-классе и сделать своими руками тряпичную куклу. Это очень интересно, мастерить что-то, и я рада, что у меня сегодня есть возможность поучиться этому ремеслу у профессионалов,– рассказала Варвара.

О своих впечатлениях рассказали не только дети, но и взрослые.

Мы с дочкой в этом году пришли на подобный праздник впервые, и эмоции только положительные. Творческие коллективы такие яркие, видно, что ребята готовились к выступлению. Радует, что и спортивные секции не оставили сегодня без внимания и подарили им новые мячи – это приятный и нужный подарок, – отметила Евгения Бутнар.