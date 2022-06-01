От питания до летнего отдыха: все о детском здоровье

Педиатр Елена Тетерина:

– Атопический дерматит – это заболевание, при котором кожа сильно зудит, становится раздраженной, красной, сухой, имеет неровности. Атопический дерматит – распространенное кожное заболевание, входящее в группу болезней кожи, объединенных более широким термином «экзема».

Педиатр Елена Тетерина

Как правило, атопический дерматит дебютирует в младенческом возрасте (в 3–6 месяцев) и встречается у 15–20 % детей. Чаще всего его течение максимально тяжелое в первые 1–3 года жизни, по мере взросления ребенка тяжесть болезни снижается. Обычно атопический дерматит исчезает к школьному возрасту или периоду полового созревания. Однако у некоторых людей заболевание может сохраняться всю жизнь, изредка обостряясь или проявляясь постоянно.

Причина – основной версией является набор генетических, иммунных и кожных изменений, в частности, дефицит кожного белка филаггрина, который отвечает за удержание влаги в коже.

Триггеры атопического дерматита весьма разнообразны: обострение могут вызвать повышенное потоотделение, жара, грубая одежда, моющие средства, сухость воздуха и т. д. Дети с атопическим дерматитом могут параллельно иметь аллергию на продукты питания, домашних или других животных, пылевых клещей, пыльцу деревьев и травы – эти аллергены также могут являться триггерами обострений.

В целом атопический дерматит имеет волнообразное течение, периоды обострений (чаще всего возникающие по неочевидным причинам или без причин) сменяются периодами ремиссии.

Диагностика. Визуальный осмотр, беседа с родителями.

Лечение. Основополагающим в лечении атопического дерматита является диета. Врач может попросить исключить из рациона ребенка некоторые продукты (например, яйца, молоко, сою или орехи) на две-три недели, после чего снова ввести их в рацион и наблюдать за симптомами. Применение специальных лечебных наружных средств, комфортная одежда из натуральных тканей, гигиена.

Рассказывает врач-педиатр, к.м.н., заместитель главного врача по педиатрии Епимахова Юлия Владимировна.

Врач-педиатр, к.м.н., заместитель главного врача по педиатрии Юлия Владимировна Епимахова

Кормление ребенка от рождения до года.

Питание новорожденного очень важно для его здорового роста и развития уже с первых дней жизни. Грудное вскармливание называют естественным, ведь молоко мамы обладает способностью меняться в зависимости от нужд малыша. Именно материнское молоко дает организму ребенка все необходимое для его полноценного роста и развития. Оно способно оказывать положительный эффект на здоровье ребенка до двух лет жизни, поэтому важно сохранять грудное вскармливание, пока малыш не достигнет этого возраста.

Питание до полугода.

Рекомендуется кормить ребенка исключительно грудью, как минимум, до шести месяцев. Основные правила кормления грудью: четкий режим кормления, норма молока для новорожденного за одно кормление – вопрос индивидуальный, лучше довериться в этом вопросе ребенку: он съест столько, сколько ему необходимо, маме необходимо пить достаточное количество жидкости – до двух литров в день, режим питания в ночное время также индивидуален.

Питание ребенка во втором полугодии жизни.

В большинстве случаев не позднее возраста четырех-шести месяцев в питание малыша, помимо грудного молока, начинают вводить дополнительные продукты. Перед началом введения «взрослой» пищи необходимо проконсультироваться с педиатром и ориентироваться на индивидуальные особенности организма вашего малыша. В качестве первого продукта прикорма для здорового ребенка рекомендуют монокомпонентное овощное пюре или безмолочную кашу.

Правила введения продуктов прикорма.

Каждый новый продукт вводят в питание ребенка постепенно в небольшом количестве, на адаптацию к нему дается одна-две недели, другие новые продукты в этот период не назначаются.

Новый продукт дается ребенку в первой половине дня для возможности наблюдать за реакцией его организма.

Прикорм ребенку дается из ложечки.

Температура детского питания должна быть оптимальной для безопасного употребления.

Помните, что любые изменения в состоянии здоровья ребенка являются основанием для обращения к врачу.

Не забывайте и о том, что малыш нуждается в допаивании водой, предлагайте ему воду между приемами пищи.

Режим грудного вскармливания во втором полугодии жизни.

Рекомендуется продолжать кормление грудью до двух лет и более. Для сохранения лактации в период введения продуктов прикорма необходимо после каждого кормления прикладывать ребенка к груди. Получается, что мамино молоко становится для малыша любимым десертом.

Головко Валерия Александровна, врач-педиатр.

Врач-педиатр Валерия Александровна Головко

Летний отдых

Правило первое: солнце, воздух и вода. Городские дети в учебный период все-таки испытывают дефицит свежего воздуха и солнца. Поэтому летом хорошо бы его восполнить. Вывести ребенка за черту города.

Правило второе: овощи, фрукты, прочие продукты. Стоит обратить внимание и на качество рациона. Именно сезонные фрукты, овощи и ягоды, выросшие там, где мы живем, служат для нас и наших детей идеальным, легко усваиваемым источником энергии и питательных веществ и отличным «заделом» на долгую зиму.

Правило третье: бактерии тоже любят тепло и фрукты. Поэтому стоит не забывать мыть все это великолепие. И стараться не хранить долго приготовленную еду даже в холодильнике.

Правило четвертое: движение. Разнообразные двигательные нагрузки.

Правило пятое: режим – секретный ингредиент здорового отдыха. Не стоит совсем выходить из привычного распорядка жизни. Поздний отход ко сну и поздний подъем, к сожалению, не очень хорошо влияет на здоровье в долгосрочной перспективе. Поэтому, меняя вид активности, стоит сохранить и сам факт ее присутствия (плаваем, бегаем, катаемся на велосипеде, ездим на экскурсии, посещаем новые места, читаем, занимаемся и пр.), и режим дня. Постараться по-прежнему соблюдать режим питания и режим дня — завтракать, обедать и ужинать в определенное время, вовремя отходить ко сну, не спать до обеда.

Так что с точки зрения настоящего и будущего здоровья правильный летний отдых для детей — это сохраненный режим дня, наполненный свежим воздухом, солнцем, витаминами и новыми летними активностями.