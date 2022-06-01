Брекеты: исправляем прикус

Наши консультанты – врачи стоматологической клиники «L Dent» Светлана Молоканова и Виктория Усикова.

Врач стоматологической клиники «L Dent» Светлана Молоканова

Процесс лечения брекет-системами состоит из нескольких этапов:

первый визит к врачу;

диагностика;

снятие оттисков;

процедура установки брекетов;

регулярное посещение врача;

снятие брекетов и последующий уход;

регулярный контрольный осмотр.

Металлические брекет-системы популярны во многом благодаря своей цене и надежности, а также удобству при ношении. Самолигирующие брекеты призваны помочь ускорить процесс лечения неправильного прикуса, в среднем на 25%, с меньшим количеством посещений ортодонта.

Брекет системы

Самый проверенный и недорогой способ исправления прикуса – это установка металлических брекетов, современный дизайн которых вовсе не является громоздким и не доставляет особого дискомфорта при ношении. Более инновационный, но и более дорогой вариант – это исправление дефектов зубного ряда эстетическими брекетами, которые изготавливаются из кристаллического сапфира или прозрачной керамики. Керамика, в отличии от бликующего на свету сапфира, подстраивается под естественный цвет эмали, оставаясь максимально незаметной.

Диагностика

Прежде, чем начинать ортодонтическое лечение брекетами, придется нанести визит к стоматологу-терапевту и пародонтологу и убедиться, что зубы и десны здоровы, и, при необходимости, вылечить их. Лишь после этого можно обращаться к врачу-ортодонту для проведения диагностики и составления плана лечения. Диагностический этап, как правило, включает в себя несколько последовательных операций:

- КТ, телерентгенограмма;

- изготовление фотографий лица и зубов;

- создание оттисков и моделей зубов;

- исследование в артикуляторе.

Каждый случай индивидуален, и в зависимости от патологии может понадобиться консультация терапевта, хирурга, ортопеда или имплантолога.

Врач стоматологической клиники «L Dent» Виктория Усикова

Подготовка к процедуре установки

В большинстве случаев брекеты будут фиксироваться прямым способом, то есть наклеиваться на каждый зуб по отдельности. Но есть и новый современный непрямой метод установки (через каппы). Он позволяет обеспечить максимально точное положение брекетов на каждом зубе.

Уход

Безусловно, ношение брекетов требует особого ухода за полостью рта. Желательно приобрести специальную зубную щетку, и чистить зубы после каждого приема пищи. Помимо этого, придется изменить свой рацион – в частности, необходимо ограничить прием твердых продуктов питания, таких как орехи, сухарики. Рекомендуется также сократить количество булочек и конфет, а также избегать употребления слишком горячих или холодных продуктов и жидкостей.

Плановое наблюдение у ортодонта

Каждый месяц при ношении брекетов необходимо посещать врача-ортодонта для динамической коррекции зубного ряда и смены дуг. Дуги меняются последовательно – от эластичных к более жестким, тем самым постепенно смещая зубы. Дуги, которые используются в брекетах, обладают памятью формы и стремятся к тому, чтобы вернуть себе изначальное состояние, свойственное правильному прикусу. Попутно, вместе с дугой, будут перемещаться и зубы. Процесс этот вполне комфортный, так как протекает очень медленно. Первый результат (изменение положения зубов) будет заметен через несколько месяцев.

Снятие брекетов

Снятие брекетов производится не сразу. На подготовительном этапе устанавливаются незаметные несъемные ретейнеры – специальные удерживающие проволочки, которые крепятся на внутреннюю поверхность верхних и нижних передних зубов. Через пару недель можно снимать сами брекеты. После снятия брекетов остается ретейнер, который помогает зубам сохранить новое положение, пациенту сразу выдается каппа.

Срок ношения брекет-систем

Нужно понимать, что лечение брекетами – процесс кропотливый и медленный. В среднем полтора-два года.

Результаты лечениями

Лечение брекетами – это высокотехнологичный, проверенный временем метод исправления прикуса. В процессе лечения не только выравнивается положение зубов, но также происходит перемещение зубных рядов относительно друг друга. Если пациент выполнял все предписания врача, то достигнутый результат сохраняется на всю жизнь!