Растим патриотов с первого класса

«Модель профессионального роста»

О проекте мы побеседовали с ректором академии, доктором психологических наук, профессором, академиком РАЕН Евгением Борисовичем Карповым и директором колледжа, кандидатом психологических наук Елизаветой Александровной Карповой.

Ректор академии, доктор психологических наук, профессор, академик РАЕН Евгений Борисович Карпов

– Мероприятия по гражданско-правовому воспитанию совместно с Межрегиональной общественной организацией «Юный друг закона» мы проводим с детьми с первого класса.

На нашей базе создан Кадетский учебный центр, в котором школьники в течение двух лет изучают кадетские дисциплины параллельно с обучением в обычной школе. По окончании центра кадеты имеют право на льготное поступление после девятого класса в Социально-технологический колледж. Выпускники колледжа в последствии могут получить уже высшее образование в академии по ускоренным программам. Таким образом, став нашими студентами после окончания девятого класса, можно через шесть лет получить высшее образование.

Наша задача – качественно готовить студентов к профессии, удовлетворяющей как личные интересы, так и общественные потребности и современные запросы рынка труда.

Директор колледжа, кандидат психологических наук Елизавета Александровна Карпова

- Студенты колледжа успешны не только в учебе. Мы гордимся своими воспитанниками – победителями Всероссийских и региональных конкурсов, грантов и фестивалей. Наши студенты – лауреаты Тульской студенческой весны, Всероссийского военно-патриотического фестиваля «Тельняшечка», участники Парада Победы, патриотических акций и социально-значимых мероприятий города.

Лекции, семинары, интеллектуальные игры, фестивали, викторины, квесты, экскурсии, встречи с интересными людьми – студенческая жизнь кипит! Мы стараемся, чтобы наши воспитанники попробовали себя в разных сферах деятельности и осознанно выбрали свой счастливый путь во взрослую жизнь.

Растим патриотов с первого класса

Растим патриотов с первого класса

Растим патриотов с первого класса

Растим патриотов с первого класса

Растим патриотов с первого класса