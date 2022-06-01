Лето - курс на красоту

Наш консультант – руководитель «Клиники красоты» Эльвира Болотова.

Руководитель «Клиники красоты» Эльвира Болотова.

Почти Афродита

Сезон открытых платьев, коротких юбок и босоножек диктует определенные правила. Наибольшую пользу нашему телу летом принесут уходовые процедуры — ручной массаж, бережная эксфолиация кожи с насыщением ее питательными компонентами и антиоксидантами, обертывания с антицеллюлитным и детоксицирующим эффектом. И конечно же, различные физиопроцедуры — вакуумное воздействие, LPG массаж, миостимуляция, микротоки, кавитация. Максимальный упор делается на дренаж, улучшение кровообращения и питание эпидермиса. Даже имея в целом стройную фигуру, всегда есть желание где-то что-то подправить. А уж что говорить, когда заметен целлюлит, есть отечность, потеря тонуса и лишний объем. Со всеми этими неприятностями справится RSL-cкульптурирование. Всего 8-10 процедур позволят убрать лишние объемы за счет выведения лишней жидкости из организма, кожа станет гладкой и как будто глянцевой. За счет комбинированного воздействия виброкомпрессии сферами и красным светом высокой яркости создается суперэффект для кожи. Одновременная вибрация и компрессия позволяет быстро насытить ткани кислородом — а значит напитать их. Плюс, такой комплекс создает мощный лимфодренаж для тела: кожа уплотняется, ее рельеф разглаживается, что снижает выраженный целлюлит.

Упругая и увлажненная

Для увеличения тонуса и увлажненности кожи — особенно перед поездкой на жаркое солнце — рекомендуются мезотерапия и биоревитализация. Мезотерапия увлажнит и напитает кожу, даст ей необходимые вещества — «кирпичики» для регенерации и обновления. Биоревитализация, стимулируя работу клеток фибробластов, заставит их активнее вырабатывать гиалуроновую кислоту — наш самый лучший природный увлажнитель. Кроме того, многие современные препараты содержат комплексы активных антиоксидантов, помогающих без последствий пережить инсоляцию. Но все инъекционные процедуры рекомендуются проводить предварительным курсом, заканчивая его где-то за две недели до отпуска.

В летнее время вполне уместно и введение нитей. И конечно, приветствуются все уходовые процедуры, увлажняющие, питающие и восстанавливающие кожу.

Фотодинамическая терапия Неlео4

В основе метода - взаимодействие квантов света с фотосенсибилизатором последнего поколения - HELE04™.

HELE04 идентифицирует клетки с ошибками, экологично выводит поврежденные и стимулирует к делению только здоровые, а значит, замедляет старение. Метод запускает естественную регенерацию и особенно результативен при розацеи, акне, витилиго, гиперпигментации и возрастных изменениях. Никаких иньекций и реабилитации - только приятные ощущения и совершенная кожа. Результат после первого сеанса. Рекомендовано 4-6 процедур.

Hydra Beauty

Фильтры для лица в смартфоне вам больше не понадобятся! С этой задачей на отлично справится Hydra Beauty. Аппаратная методика по уходу за кожей за один сеанс объединяет сразу несколько процедур: глубокую чистку, интенсивное увлажнение, шлифовку и антивозрастной уход! Самое приятное, что процедура неинвазивна и не требует восстановления. Даже обладатели тонкой и чувствительной кожи могут сразу выходить в свет. Кожа выглядит гладкой, сияющей и подтянутой. Результат после первого сеанса. Рекомендовано один раз в месяц.

Премиум-чистка и VIP-уходы ZEIN OBAGI

Премиум чистка, VIP-уходы, каждый сеанс ZEIN OBAGI — это ритуал любви к себе. Создатель бренда, гуру дерматологии Зейн Обаджи убежден, для красивой кожи важно запустить регенерацию на клеточном уровне, активизировать ее собственные функции. Косметологи называют косметику ZEIN OBAGI одной из самых эффективных в области антиэйдж и борьбы с акне. Результат после первого сеанса. Рекомендовано один раз в месяц.

Микротоки

Приятные ощущения—действенный результат. Микротоковая терапия улучшает работу лимфотической системы и положительно влияет на метаболизм в эпителии. За счет чего быстро помогает снять отеки, уменьшить мешки под глазами и активировать мышечный тонус. Результат после первого сеанса. Рекомендовано 5-10 процедур.

Какие процедуры можно делать летом

- Физиопроцедуры для общего улучшения кровообращения: массажи лица и тела (ручные и аппаратные), вакуум, миостимуляция, микротоки, биполярный радиочастотный (RF) лифтинг.

- Уходовые процедуры на профессиональной косметике с курсом массажа лица.

- Энзимные пилинги для выравнивания кожи. Продолжение курса пилингов с фруктовыми кислотами низкой концентрации под прикрытием SPF (в качестве общего исключения) для пациентов с акне.

- Мезотерапия и биоревитализация.

- Филлеры, мезонити, хирургические нити.

- Ботулинотерапия.

- Лазерная эпиляция бикини и подмышечной области.