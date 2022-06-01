Губернатор Тульской области поздравил граждан с Международным днем защиты детей Фото: Алексей ФОКИН

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил жителей и гостей региона с Международным днем защиты детей, 1 июня. В поздравлении, в частности, говорится:

«Уважаемые жители Тульской области!

1 июня мы отмечаем Международный день защиты детей. В нашей жизни нет ничего важнее детей. Мы хотим, чтобы они росли здоровыми и счастливыми, имели возможность развиваться, получать знания, заниматься творчеством и спортом, могли полностью раскрыть свой потенциал.

Для этого в Тульской области мы ремонтируем и строим важные социальные объекты: от детских садов и спортивных площадок до центров одаренных детей, творческих кластеров и спортивных комплексов.

Все дети удивительны и уникальны, и мы обязаны помочь каждому найти себя и свою дорогу в жизни. Окружить мальчишек и девчонок вниманием и заботой, воспитать в них уважение к культуре и истории нашей страны, привить любовь к Родине. Сделать все, чтобы наши маленькие граждане были счастливы на родной тульской земле.

Желаю вам и вашим детям крепкого здоровья, радости и всего самого доброго!»