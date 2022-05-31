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Здоровье31 мая 2022 8:19

По данным на 31 мая в Тульской области коронавирусом заболели 57 человек

147 человек выздоровели от коронавируса за этот же период
Источник:kp.ru
По данным на 31 мая в Тульской области коронавирусом заболели 57 человек

По данным на 31 мая в Тульской области коронавирусом заболели 57 человек

Фото: Алексей ФОКИН

По данным сайта Стопкоронавирус на 31 мая, 11:00, за сутки в Тульской области выявили 57 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе ковидом заразились 156 795 пациентов. Также за эти сутки в регионе госпитализировали 20 человек.

147 человек выздоровели от коронавируса за этот же период, а всего переболевших ковидом в регионе зарегистрировано 150 531 человек.

Летальный исход от осложнений, вызванных ковидом, подтвердили у 2 пациентов, а всего за время пандемии по этим причинам умерли 5 202 человека.

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