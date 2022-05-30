В Тульской области отменили "масочный режим" и приостановили коронавирусные ограничения Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области с 30 мая приостановили действие всех коронавирусных ограничений, указ об этом был подписан сегодня губернатором региона Алексеем Дюминым.

С этого момента носить маски в общественных местах и транспорте не обязательно (хотя и рекомендуется), кроме того приостановлено действие запрета на проведение массовых мероприятий, обязательная удаленная работа для отдельных категорий сотрудников и другие ограничения. При этом уточняется, что ограничительные меры могут быть возобновлены, если санитарно-эпидемическая обстановка изменится.