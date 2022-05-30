30 мая в Туле суд объявит приговор женщине, истязавшей племянника Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 30 мая, Зареченский районный суд огласит приговор 40-летней жительнице Тулы, которая обвиняется в издевательстве над ребенком. Следствие предъявило доказательства шести эпизодов преступных действий, в том числе два эпизода истязаний, ограничение свободы и причинение тяжкого вреда здоровью. Также были установлены факты применения насилия и причинения вреда здоровью другому опекаемому ребенку.

Уголовное дело в отношении тулячки было возбуждено 25 мая 2021 года, так как по данным следствия с сентября 2019 года по 7 апреля 2021года она избивала и запирала в кладовке и туалете квартиры мальчика 2004 года рождения, которого взяла под опеку после смерти его матери - сестры подсудимой. Это стало известно после того, как сотрудники школы сообщили в подразделение по делам несовершеннолетних, что подросток перестал посещать занятия.

Как стало известно позднее, под опеку подсудимой попали трое ее племянников, при этом у нее и супруга были двое собственных детей. Всемером семья жила в однокомнатной квартире.

После начала следствия договор опеки над детьми был расторгнут, а детей отправили в социально-реабилитационный центр по оказанию помощи детям, пострадавшим от жестокого обращения. На время следствия женщину поместили под стражу в качестве меры пресечения.