ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника»: традиции и инновации

Клиника состоит из головного учреждения на ул. Токарева 70-А, 3-х отделений в Туле и 9 филиалов в районах региона

Стоматологическая поликлиника на Токарева известна не только всем тулякам, но и жителям соседних регионов. Это одно из самых крупных медицинских учреждений города.

ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника»: традиции и инновации

Существует поликлиника уже более 50 лет. С декабря 1969 года она располагалась в небольшом двухэтажном здании и обслуживала 100 пациентов в смену. В 2012 году «Тульская муниципальная стоматологическая поликлиника № 2 г. Тулы» была реорганизована в ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника», с присоединением стоматологических поликлиник Тулы и Тульской области. Сейчас, помимо головного учреждения, клиника имеет 3 отделения в Туле и 9 филиалов в районах региона.

Высококвалифицированные специалисты медучреждения предоставляют своим пациентам широкий спектр стоматологических услуг.

ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника»: традиции и инновации

В клинике действуют лечебно-профилактические и ортопедические отделения, детские и школьные стоматологические кабинеты, ортодонтические кабинеты, оснащенные самым современным оборудованием ведущих фирм-производителей. Есть собственные зуботехнические лаборатории, где изготавливаются все виды современных съемных и несъемных протезов.

Высококвалифицированные специалисты медучреждения предоставляют своим пациентам широкий спектр стоматологических услуг таких, как профилактика кариеса, лечение зубов и заболеваний десен, протезирование и имплантация утерянных зубов, исправление прикуса, удаление зубов, зубосохраняющие операции, пластические и восстановительные операции на челюстях, эстетическая реставрация, профессиональная чистка и отбеливание зубов. Поликлиника регулярно пополняет свой арсенал современным инновационным оборудованием. С помощью стоматологического операционного микроскопа проводятся высокоточные работы в тяжелых случаях эндодонтического лечения. Для диагностики и планирования стоматологических вмешательств применяются 3D компьютерный томограф, а диагностика заболеваний тканей пародонта проводится по американской технологии Florida Probe. В клинике есть собственные зуботехнические лаборатории, где изготавливаются все виды современных съёмных и несъемных протезов.

ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника»: традиции и инновации

Поликлиника регулярно пополняет свой арсенал современным инновационным оборудованием.

Для сложных операций на костной ткани, по удалению ретинированных зубов, применяется пьезохирургический аппарат, позволяющий проводить хирургические операции при помощи ультразвукового ножа. Аккуратное и точное воздействие ультразвуковых волн минимизирует повреждение мягких тканей, сосудов и нервов, что позволяет проводить бескровно даже самые непростые операции. Большое внимание уделяется выявлению предраковых и онкологических заболеваний слизистой оболочки рта на ранних стадиях. В своей работе Тульская областная стоматологическая поликлиника применяет все современные технологии, и поэтому тысячи пациентов не только Тульской области, но и соседних регионов доверяют свое здоровье специалистам ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника».

ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника»: традиции и инновации

Поликлиника 4 года подряд признана жителями тульской области "Тульским брендом медицины" и это особенная заслуга подтверждается ежедневным трудом специалистов медучреждения и отзывами пациентов, улыбки которых врачи помогли сделать красивыми и здоровыми.

Главная цель клиники - сохранение здоровья населения, профилактика заболеваний и доступность стоматологической помощи.

Контактная информация

Тула, ул. Токарева, 70-а (головное учреждение).

Тел. (4872) 49-53-11.

www.tosp.tula-zdrav.ru