«Тульская транспортная компания» направила гуманитарную помощь беженцам из ДНР и ЛНР

В качестве гуманитарного груза передано более 1,5 тонн средств личной гигиены.
В пятницу, 25 февраля, заместитель секретаря Местного отделения Партии «Единая Россия», Вице-президент Тульского областного союза работодателей Александр Картышов передал от «Тульской Транспортной компании» более полутора тонн средств личной гигиены в качестве гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик.
ООО «Тульская Транспортная компания» является активным членом Тульского областного союза работодателей.
Напомним, в связи с обострившейся обстановкой в Луганской и Донецкой народных республиках глава региона поручил правительству Тульской области направить гуманитарную помощь для беженцев, прибывающих в Ростовскую область.
В Тульской области пункты приема гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик расположены во всех районах региона и работают ежедневно с 10 до 16 часов, включая праздничные дни. Пункт приема в Туле открыт по адресу: Первомайская, 4.
Местное отделение Партии «Единая Россия» благодарит за оказание гуманитарной помощи генерального директора ООО «Тульская Транспортная компания» Крыгина Алексея Сергеевича.
В Туле пункт приема гуманитарной помощи открыт по адресу: Первомайская, 4.