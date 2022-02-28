«Тульская транспортная компания» направила гуманитарную помощь беженцам из ДНР и ЛНР

В качестве гуманитарного груза передано более 1,5 тонн средств личной гигиены.

В пятницу, 25 февраля, заместитель секретаря Местного отделения Партии «Единая Россия», Вице-президент Тульского областного союза работодателей Александр Картышов передал от «Тульской Транспортной компании» более полутора тонн средств личной гигиены в качестве гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик.

ООО «Тульская Транспортная компания» является активным членом Тульского областного союза работодателей.

Напомним, в связи с обострившейся обстановкой в Луганской и Донецкой народных республиках глава региона поручил правительству Тульской области направить гуманитарную помощь для беженцев, прибывающих в Ростовскую область.

В Тульской области пункты приема гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик расположены во всех районах региона и работают ежедневно с 10 до 16 часов, включая праздничные дни. Пункт приема в Туле открыт по адресу: Первомайская, 4.

Местное отделение Партии «Единая Россия» благодарит за оказание гуманитарной помощи генерального директора ООО «Тульская Транспортная компания» Крыгина Алексея Сергеевича.