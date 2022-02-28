Тула
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
0°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество28 февраля 2022 6:00

«Тульская транспортная компания» направила гуманитарную помощь беженцам из ДНР и ЛНР

В качестве гуманитарного груза передано более 1,5 тонн средств личной гигиены
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
В качестве гуманитарного груза передано более 1,5 тонн средств личной гигиены.

В качестве гуманитарного груза передано более 1,5 тонн средств личной гигиены.

В пятницу, 25 февраля, заместитель секретаря Местного отделения Партии «Единая Россия», Вице-президент Тульского областного союза работодателей Александр Картышов передал от «Тульской Транспортной компании» более полутора тонн средств личной гигиены в качестве гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик.

ООО «Тульская Транспортная компания» является активным членом Тульского областного союза работодателей.

Напомним, в связи с обострившейся обстановкой в Луганской и Донецкой народных республиках глава региона поручил правительству Тульской области направить гуманитарную помощь для беженцев, прибывающих в Ростовскую область.

В Тульской области пункты приема гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик расположены во всех районах региона и работают ежедневно с 10 до 16 часов, включая праздничные дни. Пункт приема в Туле открыт по адресу: Первомайская, 4.

Местное отделение Партии «Единая Россия» благодарит за оказание гуманитарной помощи генерального директора ООО «Тульская Транспортная компания» Крыгина Алексея Сергеевича.

В Туле пункт приема гуманитарной помощи открыт по адресу: Первомайская, 4.

В Туле пункт приема гуманитарной помощи открыт по адресу: Первомайская, 4.

Интересное