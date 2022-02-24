Тульский областной клинический кожно-венерологический диспансер: инновационные медицинские технологии и современные методики

Тульский кожно-венерологический диспансер получил статус областного в 1939 году. В 1884 году на губернском съезде врачей впервые в России тульские земские врачи предложили и затем осуществили введение карточек для регистрации венбольных, проведение профилактических посемейно-подворных обходов.

С 2006 года к областному диспансеру присоединен МУЗ «Новомосковский КВД», ставший филиалом. Это хорошо организованное и укомплектованное подразделение. При этом новомосковцы могут пользоваться всем потенциалом ГУЗ «ТОКВД».

Тульский областной клинический кожно-венерологический диспансер: инновационные медицинские технологии и современные методики

В апреле 2016 года приказом Министерства здравоохранения Тульской области областному диспансеру присвоен статус «клинический».

Сегодня диспансер - это крупное специализированное учреждение, оснащенное современным оборудованием, располагает высокопрофессиональными кадрами и владеет новейшими медицинскими технологиями по диагностике и лечению. В 2018 году кожвендиспансер стал лауреатом региональной премии "Тульский бренд". Высокое народное признание говорит о профессиональной работе всего коллектива медучреждения и грамотному индивидуальному подходу к каждому пациенту и выбору современных методов лечения.

Тульский областной клинический кожно-венерологический диспансер: инновационные медицинские технологии и современные методики

Главное достояние учреждения – сотрудники

В диспансере ведут прием аллерголог, уролог, эндокринолог, психотерапевт. Большинство медперсонала имеют квалификационную категорию . Врачи диспансера регулярно проходят обучение и повышение своих навыков на российских и международных медицинских конференциях и семинарах.

В диспансере имеется отделение профилактических медицинских осмотров, в котором проводятся все виды предварительных и периодических осмотров, работает водительская комиссия, комиссия для получения оружия и т.д.., а также проходит медицинское освидетельствование иностранных граждан.

В отделении врачебной косметики, применяются современные методики косметологии, которые позволяют добиться значительного омоложения кожи лица в короткие сроки, новейшие эстетические технологии по уходу за лицом и телом. Проводятся хирургические вмешательства: иссечение доброкачественных новообразований, иссечение кист, рубцов, холязиона, лазерное удаление татуировок, удаление избытков кожи. Технологии 3D кодирования в коррекции возрастных изменений лиц, шеи, декольте.

Тульский областной клинический кожно-венерологический диспансер: инновационные медицинские технологии и современные методики

Клинико-диагностическая и централизованная серологическая лаборатории диспансера по диагностике ИППП имеют широкий спектр исследований. Выполняются также анализы на гормоны щитовидной железы, половые гормоны, онкомаркеры. Все исследования проходят контроль качества, в том числе международный, что позволяет говорить о высокой точности и достоверности результатов и отсутствие диагностических ошибок, которые пациенты получают в максимально короткие сроки. При диспансере функционирует кабинет по диагностики ИППП, в котором можно пройти обследование и лечение анонимно.

Современные методики

В 2017 году ГУЗ «ТОККВД» внедрил методику нового поколения, позволяющую определить генетические полиморфизмы в генах, приводящие к невынашиванию беременности, выявление склонности к тромбообразованию, сердечно-сосудистым заболеваниям, сахарному диабету, остеопорозу, артериальной гипертензии, а также для выявления особенностей организма при назначении ряда противоопухолевых препаратов.

Областной клинический кожно-венерологический диспансер является организационно-методическим центром, базой обучения студентов лечебного факультета медицинского института Тульского государственного университета, областного медицинского колледжа, а также дерматовенерологов, медсестер и лаборантов из г. Тулы и районов области. В сентябре 2019 года открылся новый многофункциональный миграционный центр (ММЦ), который станет единым центром для всего города и части области по работе с иностранными гражданами и мигрантами. На базе нового ФГУП открыто отделение профилактических медицинских осмотров ГУЗ "ТОККВД".

Тульский областной клинический кожно-венерологический диспансер: инновационные медицинские технологии и современные методики

Главный врач Тульского областного клинического кожно-венерологического диспансера - Руднева Наталья Сергеевна, врач высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук.

Индивидуальный подход к каждому больному, высокий профессионализм сотрудников и доброжелательное отношение позволили коллективу диспансера заслужить высокое доверие жителей нашего региона.

Клинико-диагностическое отделение ГУЗ "ТОККВД" в г. Туле и г. Новомосковском филиале принимает пациентов 7 дней в неделю, в рабочие дни с 8:00 до 20:00 ч., в субботу с 8.00 до 15 ч.

В выходные дни работают лаборатории и физиотерапевтическое отделение.

Контакты:

Адрес: г. Тула, 1-й пр. Марины Расковой, 1а

Телефон: 7(4872)48-65-32, +7(4872)77-03-88,

г. Новомосковск, ул. Аэродромная д. 1а,

тел. +7(4876)23-79-10, +7(4876)26-76-98

e-mail: guz.kvd@tularegion.ru;

Сайт: www.tokvd.ru