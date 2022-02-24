Тульская клиника микрохирургии глаза «ВЗГЛЯД®» - это безопасность, качество и доступность!

АНО «Клиника микрохирургии глаза ВЗГЛЯД®» предлагает современные методы лечения и восстановления зрения на лечебно-диагностическом оборудовании японской компании «NIDEK®», а также других известных компаний.

За 18 лет работы, основанной на принципах безопасности, качества и доступности, Клиника «ВЗГЛЯД®» заработала безупречную репутацию. Именно поэтому люди приезжают в Тулу из разных городов России и мира. Пациентами являются работники различных предприятий страны, в том числе таких крупных, как РОСКОСМОС. Для удобства иногородних пациентов работают филиалы в Новомосковске и Москве.

Тульская клиника микрохирургии глаза «ВЗГЛЯД®» - это безопасность, качество и доступность!

Полный спектр

Врачи-офтальмологи Клиники «ВЗГЛЯД®» ждут не только взрослых пациентов, но и детей. В Тульской «Клинике микрохирургии глаза ВЗГЛЯД®» применяют современные методики лечения глазных болезней. В том числе: эксимерлазерная коррекция зрения при близорукости, астигматизме и дальнозоркости на эксимерном лазере EC-5000 CXIII NAVEX Quest M2; лазерное лечение сетчатки на мультиволновых лазерных установках GYC-1000 и YLC-500 Vixi LPM; бесшовная технология по экстракции катаракты запатентованным способом (патент № 230 49 49), имплантация мультифокальных и торических ИОЛ различных фирм с рефракционной целью, современные методы комбинированного лазерного лечения глаукомы на YC-200 S Plus. Неуклонно растет количество пациентов, наблюдающихся в филиалах клиники Новомосковска и Москвы. Важно, что даже москвичи предпочитают лечиться в Тульской Клинике «ВЗГЛЯД®». В самой же клинике всегда царит комфортная и гармоничная атмосфера, которая помогает забыть на время о проблемах и позитивно настроится на обследование и операцию.

К услугам туляков и гостей города – не только высокоточная диагностика и современные методики лечения глазных болезней, а также возможность подбора и изготовления очков различной степени сложности.

Тульская клиника микрохирургии глаза «ВЗГЛЯД®» - это безопасность, качество и доступность!

Настоящий тульский бренд

Профессионализм сотрудников, надежное и современное оборудование, а главное сам результат — тысячи людей обрели зрение за годы работы клиники «ВЗГЛЯД®» - все это вызывает безусловное доверие туляков и гостей нашего города к клинике. Именно поэтому на протяжении шести последних лет проведения в регионе народного конкурса «Тульский бренд» клиника «ВЗГЛЯД®» неизменно оказывается победителем - настоящим брендом медицины нашего Тульского края.

Подарите себе идеальное зрение – результат увидите сразу! ®

Тульская клиника микрохирургии глаза «ВЗГЛЯД®» - это безопасность, качество и доступность!

АНО «Клиника микрохирургии глаза ВЗГЛЯД®»:

Тула ул., Демонстрации, 38

Телефоны для справок: (4872) 555-000, 585-333.

Филиал в Новомосковске:

Новомосковск, ул. Кукунина, 9

Телефон для справок: +7 (48762) 2-04-40.

Филиал в Москве:

ул. Голубинская, 16, МФК «МОРЕОН» (2 этаж, левое крыло), м. Ясенево.

Телефон для справок: +7 (499) 550-55-96.

E-mail: tula@wzglyad.ru; Сайт: ВЗГЛЯД.РФ