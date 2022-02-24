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Общество24 февраля 2022 8:50

В Тульской области организована работа горячей линии для беженцев

На базе тульского ГУ МЧС заработала горячая линия для граждан ДНР и ЛНР
Источник:kp.ru
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В Тульской области организована работа горячей линии для беженцев

В Тульской области организована работа горячей линии для беженцев

Фото: Игорь КОПЫТОВ

Пресс-служба регионального Главного управления МЧС сообщила о том, что для беженцев организована горячая линия. Эвакуируемые в Тульскую область могут позвонить по номеру 8 (4872) 56-99-99 и получить консультацию по всем интересующим вопросам.

Раннее сообщалось, что 1,5 тысячи жителей Донецкой и Луганской народных республик прибыли в Тулу и размещены в 18 пунктах. Беженцы, прибывшие в регион самостоятельно, разместились в гостинице «Москва».

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