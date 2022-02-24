В Тульской области организована работа горячей линии для беженцев Фото: Игорь КОПЫТОВ

Пресс-служба регионального Главного управления МЧС сообщила о том, что для беженцев организована горячая линия. Эвакуируемые в Тульскую область могут позвонить по номеру 8 (4872) 56-99-99 и получить консультацию по всем интересующим вопросам.

Раннее сообщалось, что 1,5 тысячи жителей Донецкой и Луганской народных республик прибыли в Тулу и размещены в 18 пунктах. Беженцы, прибывшие в регион самостоятельно, разместились в гостинице «Москва».