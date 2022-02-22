В Туле беженцы из ДНР и ЛНР будут проживать в 18 пунктах временного размещения Фото: Алексей ФОКИН

1,5 тыс. жителей из ДНР и ЛНР приедут в Тулу сегодня, 22 февраля до 19:00. 90% из них - дети и женщины. Перевозчики региона будут заниматься организацией доставки беженцев от вокзала до пунктов временного размещения.

Каждый беженец получит федеральную выплату, которая составит 10 тыс. рублей. Центры занятости населения помогут прибывшим в трудоустройстве.

В пунктах пребывания организуется вакцинация против COVID-19 для взрослых, для детей - прививки. В каждом здании будет находиться медицинский работник, который поможет людям во взаимодействии с медучреждениями.

В скором времени решится вопрос о зачислении прибывших детей в сады, школы, учреждения среднего профессионального образования. Прибывшим будет предложена культурная программа, которая будет включать в себя посещение музеев и других учреждений культуры.

Пункт временного размещения для жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые пребывают в Тульскую область самостоятельно, находится рядом с железнодорожным вокзалом, в гостинице "Москва".